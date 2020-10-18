أخبار البنوك.. خدمات مجانية يقدمها 12 بنكا ضمن مبادرة الشمول المالي

انطلقت يوم الخميس الماضي الموافق 15 أكتوبر الجاري، فعاليات يوم الإدخار العالمي، إذ أعلن عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عن المشاركة وإتاحة فتح حسابات بنكية مجانًا ودون مصاريف وحد أدنى، إضافة إلى تقديم باقة متنوعة من العروض والخدمات المجانية ولمدة أسبوعين تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، في إطار دعم الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وترصد "الوطن" في إطار خدمة أخبار البنوك التي تقدمها بشكل يومي، الخدمات المجانية المتاحة من خلال بعض البنوك دعمًا لمبادرة الشمول المالي على النحو التالي:

بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبمناسبة اليوم الاحتفال باليوم العالمي للادخار، ودعمًا لمبادرة البنك المركزي المصري للشمول المالي، إتاحة فتح الحساب الجاري أو التوفير مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، إضافة إلى بطاقة ميزة أو البطاقة الكلاسيكية للخصم المباشر مجانًا، وذلك حتى 31 أكتوبر 2020.

ويتيح بنك مصر ضمن تسهيلاته لتلك الفترة، الحصول على بطاقة BM أو بطاقة GO مجانًا دون مصاريف للشباب من سن 16 وحتى 30 سنة، إضافة إلى إعفاء الشباب من الأقل من 16 سنة من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS ضمن برنامج الشباب.

بنك القاهرة

وأعلن بنك القاهرة إتاحة فتح الحساب الجاري أو التوفير مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، إضافة إلى بطاقة ميزة للخصم المباشر مجانًا، وذلك في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020.

ويتيح بنك القاهرة ضمن تسهيلاته لتلك الفترة الحصول على أي من بطاقات البنك المدفوعة مقدما مجانًا دون مصاريف، إضافة إلى الحصول على 25 جنيهًا رصيد هدية عند الاشتراك وتفعيل محفظة قاهرة كاش.

بنك QNB الأهلي

ويتيح البنك للعملاء فتح الحسابات البنكية مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، كما تتيح فتح حساب توفير دون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، في الفترة من 15 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2020.

بنك SAIB

يتيح بنك SAIB فتح حساب جاري أو توفير مجانًا دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للادخار، في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020.

بنك التجاري وفا

ويتيح البنك للعملاء فتح الحسابات البنكية وحساب التوفير مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى للرصيد حتى يوم 31 أكتوبر الحالي.

بنك بلوم مصر

ويتيح البنك للعملاء فتح الحسابات البنكية مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، كما يمكنك الاستمتاع بالمحفظة البنكية "بلوم والت" مجانًا، حتى يوم 31 أكتوبر الحالي.

بنك HSBC

ويتيح البنك للعملاء إمكانية فتح حساب توفير دون مصاريف إدارية ودون حد أدنى للرصيد، والحصول على بطاقة خصم مباشر مجانًا للسنة الأولى في الفترة من 15 إلى 31 أكتوبر 2020.

بنك المشرق

أعلن بنك المشرق عن فتح حسابات التوفير مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، إضافة إلى إصدار بطاقات الخصم المباشر مجانًا خلال الفترة من 15 وحتى 29 أكتوبر2020.

بنك الإمارات دبي الوطني

ويتيح البنك للعملاء فتح الحسابات البنكية مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، إضافة للحصول على بطاقة خصم فوري مجانًا، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في الفترة من 15 أكتوبر حتى 31 أكتوبر 2020.

البنك الأهلي الكويتي

وأعلن البنك إتاحة فتح حساب التوفير مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020.

المصرف المتحد

وأعلن البنك أيضًا عن إتاحة فتح حساب جاري أو توفير مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للادخار، وذلك في الفترة من 15 أكتوبر وحتى 31 أكتوبر 2020.

البنك الأهلي المتحد

يمكن لعملاء البنك فتح الحسابات مجانًا دون مصاريف ودون حد أدنى للرصيد، إضافة إلى الاشتراك في المحفظة الإلكترونية مجانًا عبر أي فرع من فروع البنك حتى 31 من شهر أكتوبر الحالي.