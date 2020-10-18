"باي باي نقدية".. البنوك تُبدع في مشاركتها بحملة "المركزي" للقضاء على "الكاش"

يستكمل البنك المركزى المصرى جهوده الفعالة فى السير نحو نظام الدفع الإلكترونى رافعاً شعار «باى باى نقدية.. ده زمن الإلكترونية» كعنوان للحملة القومية التى تبناها المركزى المصرى بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر للتوعية بمزايا السداد الإلكترونى، ليمهد «المركزى» الطريق للبنوك للمشاركة فى الحملة وافتتحها البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، البنك التجارى الدولى CIB، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، والبنك العربى الأفريقى الدولى.

تستهدف الحملة القومية الجديدة نشر الوعى وتعزيز ثقافة التعامل بماكينات نقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR Code لتنشيط عمليات الدفع الإلكترونى باستخدام كروت الدفع الإلكترونى والهاتف المحمول للتسهيل على الأفراد والتجار وإتمام تعاملاتهم اليومية.

كما استهدف البنك المركزى توزيع 100 ألف ماكينة دفع إلكترونى POS، تم تقسيمها بواقع 18% فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومطروح، و82% فى المحافظات الأخرى الأقل استخداماً لخدمات الدفع الإلكترونى.

ووفرت الحملة القومية حصول العملاء على ماكينة الدفع الإلكترونى POS، ورمز الاستجابة السريع QR code مجاناً خلال فترة الحملة بأسهل وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات دون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮلات، إضافة إلى الحصول على اﻟﺮول الورقى واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎناً.

وتوسعت حملة التوعية بمزايا السداد الإلكترونى لتشمل جميع القنوات المؤثرة على ثقافة الأفراد إما بشكل مباشر من خلال نزول فرق من مصرفيين مختصين من البنوك المشاركة فى الحملة لتجول جميع المحافظات، أو بشكل غير مباشر عن طريق القنوات التليفزيونية، ومواقع التواصل الاجتماعى، وإعلانات مكثفة على الطرق والكبارى.

هشام عكاشة: حملة "المركزي" تدعم ثقافة الدفع الإلكتروني بشكل فعال.. و"الأهلي المصري" يستهدف توزيع 70 ألف ماكينة POS مجاناً

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن البنك الأهلى يعد من أكبر البنوك العاملة فى مجال التحصيل الإلكترونى منذ تسعينات القرن الماضى، وكان له السبق على مستوى السوق المحلية فى خدمات السداد الإلكترونى؛ بداية من ميكنة مصروفات طلبة الجامعات، ثم الانخراط فى ميكنة جميع الخدمات الحكومية كالضرائب والجمارك والتأمينات ومخالفات المرور ومشروع الـPOS-GOV المنتشرة فى جميع الوحدات الحكومية على مستوى الجمهورية، ومؤخراً قام البنك بنشر خدمات رمز الاستجابة السريع QR Code والتى من شأنها تسهيل عمليات الدفع الإلكترونى على التجار والعملاء. وحول حملة البنك المركزى الجديدة لتسهيل خدمات الدفع الإلكترونى ذكر «عكاشة» أن الحملة بالفعل عززت من نشر ماكينات الـPOS والـQR Code فى المحافظات خارج القاهرة والجيزة.

واستكمل «عكاشة» حديثه لـ«الوطن» حول مشاركة البنك الأهلى فى الحملة بأنه تم التعاقد مع مجموعة من شركات ميسرى عمليات الدفع مثل «فورى - أمان - خالص» وذلك لتوزيع عدد 70 ألف نقطة بيع إلكترونية POS على مستوى الجمهورية، علماً بأن هذه الماكينات تم توفيرها مجاناً دون مصاريف. وأضاف أنه سيتم عمل الحملات الترويجية والتعريفية على مدار العام لتنشيط استخدام الدفع الإلكترونى سواء لحاملى البطاقة أو QR Code، وكذلك على مستوى التجار فى الأنشطة المختلفة، مشيراً إلى أن البنك الأهلى يستهدف جميع شرائح التجار بشكل مباشر من خلال البنك أو من خلال شركات ميسرى عمليات الدفع التى تم التعاقد معها. وأوضح «عكاشة» أنه كان لـ«كورونا» أثر كبير فى زيادة التوعية التلقائية لدى جمهور المتعاملين بأهمية استخدام أنظمة السداد الإلكترونى، خاصة من خلال شبكات الإنترنت، ويظهر هذا فى زيادة حجم البطاقات، خاصة المدفوعة مقدماً، خلال فترة الجائحة، وكذلك زيادة عدد معاملات المدفوعات الإلكترونية، وهو ما انعكس على توسع شبكة نقاط البيع الإلكترونية POS لتصل إلى 120 ألف نقطة فى نهاية شهر سبتمبر 2020 موزعة على مستوى الجمهورية.

طارق فايد: بنك القاهرة يستغل ريادته في التمويل متناهي الصغر لنشر ماكينات الدفع الإلكتروني بين التجار والأكشاك والحرفيين

قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن حملة البنك المركزى شجعت البنوك على تعزيز خدمات الدفع الإلكترونى، كما ساعدت فى نشر ثقافة المدفوعات الإلكترونية لدى كثير من أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم من خلال الحملات الإعلانية التى انتشرت على القنوات التليفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعى، مؤكداً أن البنك المركزى دائماً ما يقود القطاع المصرفى لكل ما هو جديد ومفيد لأفراد المجتمع، وداعم للاقتصاد المصرى.

وأشـار إلى أن بنـك القاهــرة يوفـر لعملائه باقة متنوعة من الخدمات الإلكترونية بداية من خدمة الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى، وصولاً إلى محفظة الهاتف المحمول «القاهرة كاش»، مضيفاً أنه مؤخراً تم تفعيل خدمة الإنترنت والموبايل البنكى للشركات، وسيتم قريباً تفعيل ماكينات رمز الاستجابة السريع POS.

وعن مستوى مشاركة بنك القاهرة فى حملة البنك المركزى ذكر «فايد» أن البنك يتيح المحافظ الإلكترونية مجاناً لتمكينهم من تفعيل خدمة الـQR Code مستهدفاً جميع التجار، والأكشاك، والحرفيين، وصغار المحلات.

وتابع أن البنك يمتلك فريقاً كبيراً من المصرفيين يجول محافظات مصر من محافظات الدلتا والصعيد والمحافظات الحدودية، خاصة المناطق النائية، لتفعيل المحافظ الإلكترونية وخدمة QR Code لأكبر عدد من الأفراد.

وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك أكبر محفظة تمويل متناهى الصغر فى البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25% بين البنوك، لذلك يعمل البنك على نشر ثقافة الدفع الإلكترونى بين أصحاب المشروعات متناهية الصغر لدى عملاء بنك القاهرة البالغ عددهم 242 ألف عميل موزعين على مستوى الجمهورية.

وحول تأثير انتشار فيروس كورونا على خدمات الدفع الإلكترونى ذكر «فايد» أن الفترة الماضية بسبب أزمة كورونا ارتفع إجمالى معاملات العملاء التى تتم من خلال خدمات البنك الإلكترونية بنسبة 40% باعتبارها الأكثر أماناً فى ظل تلك الجائحة.

عاكف المغربي: بنك مصر يستهدف نشر 50 ألف ماكينة POS خلال فترة الحملة.. وتوزيع 20 ألفاً حتى الآن

قال عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر عمل على مسايرة التوجه العالمى فى التحول الرقمى، خاصة فى ظل توجه الدولة المصرية لتدعيم هذا التوجه لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد المصرى، اعتماداً على ما يمتلكه البنك من بنية تكنولوجية كبيرة، مضيفاً أن جائحة كورونا عملت على الإسراع نحو الدفع الإلكترونى وقيام البنك بتقديم العديد من المنتجات والخدمات الإلكترونية.

وحول الحملة ذكر «المغربى» أن بنك مصر يستهدف نشر ما يقرب من 50 ألف ماكينة POS عند تجار جدد لم يكن متوافراً لهم نظام دفع إلكترونى سابقاً فى جميع أنحاء الجمهورية، كما قام البنك بالتعاقد مع ميسرى عمليات الدفع لنشر خدمة الدفع الإلكترونى للوصول لأكبر عدد من التجار والعمل عل حملات توعية عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن بنك مصر وفر إمكانية طلب ماكينات الـPOS عن طريق التقديم عبر الإنترنت، ويقوم أحد ممثلى خدمة العملاء بالتواصل مع العميل، متابعاً أنه حتى الآن تم توزيع ما يزيد على 20 ألف ماكينة POS جديدة ضمن نطاق الحملة، تقبل جميعها السداد باستخدام جميع أنواع بطاقات الدفع، بالإضافة إلى قبول السداد باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، حيث يتم توزيع جميع الآلات بالمجان.

وتابع أن بنك مصر يقوم باستهداف فئة كبيرة من التجار، وهو ما أسفر عنه تحقيق بنك مصر للحصة الأكبر من حركات الشراء من خلال تكنولوجيا QR Code من حيث عدد وقيم الحركات المنفذة، وذلك بالإضافة إلى التعاقد مع كبار الشركات فى مجالات مختلفة، على سبيل المثال لا الحصر تم التعاقد مع شركة «جوميا مصر»، وشركة «PetroTrade» لتمكين العملاء من دفع فواتير الغاز الطبيعى عن طريق الـQR Code.

وأشار «المغربى» إلى ارتفاع نسبة النمو فى قيمة معاملات الشراء لحاملى بطاقات بنك مصر بجميع أنواعها لما يزيد على 60%، بينما ارتفعت نسبة النمو فى عدد تلك المعاملات بأكثر من 74% مقارنة بالعام المالى السابق على الرغم من تفشى جائحة كورونا خلال العام المالى الحالى.

وأضاف أن حجم إصدارات المحفظة الإلكترونية تخطى حاجز نصف المليون محفظة، بنسبة تفعيل تصل إلى 7% من إجمالى حجم المحافظ المصدرة، كما شهدت قيمة المدفوعات والتحويلات الخاصة بالعملاء خلال الفترة من شهر مارس 2020 وحتى يونيو 2020 زيادة بنسبة تصل إلى 150%.

واستكمل «المغربى» حديثه لـ«الوطن» بأنه تم وصول عدد بطاقات الدفع القائمة بنهاية يونيو 2020 إلى 9.44 مليون بطاقة من بينها 3.49 مليون بطاقة خصم فورى، و3.61 مليون بطاقة مرتبات، و1.99 مليون بطاقة ميزة، و575 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً، و336.5 ألف بطاقة ائتمانية.

محمد فرج: الحملة عززت استخدام الدفع الإلكتروني.. و42% زيادة في مشتركي الإنترنت البنكي.. و37% في المحفظة الذكية لدى "التجاري الدولي"

قال محمد فرج، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع العمليات فى البنك التجارى الدولى CIB، إن «التجارى الدولى» يعد من أوائل البنوك فى القطاع المصرفى المصرى التى تنبهت لأهمية التوسع فى الخدمات الرقمية، حيث اعتمد البنك استراتيجية طويلة المدى خلال السنوات الماضية لتطوير القنوات الرقمية وميكنة المدفوعات.

وتابع أن البنك يوفر حزمة متكاملة من تلك الخدمات لعملائه من الشركات والأفراد مثل الإنترنت البنكى، والموبايل البنكى IVR، والمساعد الذكى Zaki Chabot، وكذلك المحفظة الإلكترونية Smart wallet ومنصة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS).

وعلى صعيد حملة البنك المركزى الجديدة ذكر «فرج» أن الحملة تعزز من قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم اليومية من مختلف الفئات من خلال السداد الإلكترونى سواء باستخدام كروت الدفع بالنسبة لنقاط البيع، أو المحفظة الإلكترونية بالنسبة لرمز الاستجابة السريع QR code.

وأشار إلى أن البنك يبذل قصارى جهده فى المشاركة الفعالة فى هذه الحملة من خلال المشاركة فى الحملات الإعلانية للتوعية من خلال نشر فيديوهات توعية على قنوات السوشيال ميديا وقنوات الدعاية المختلفة بمميزاتها لكل من التجار والعملاء، ونشر نقاط البيع POS ورمز الاستجابة السريع QR Code لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص، وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ذات الكثافة العالية للمعاملات النقدية الورقية كمحطات الوقود، والسوبرماركت، والصيدليات.

وأضاف أن البنك يستهدف جميع محافظات مصر داخل الحملة، ما عدا محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، مع إعطاء أولوية للمحافظات والأقاليم غير الرئيسية.

وذكر «فرج» حدوث زيادة بنسبة 100% فى المعاملات البنكية الرقمية من خلال الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول Mobile Banking حتى شهر يوليو 2020 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، فى ظل الزيادة الكبيرة فى الاعتماد على الخدمات الإلكترونية التى صاحبت جائحة كورونا.

وتابع أن الفترة الماضية شهدت زيادة بنسبة 42% على أساس سنوى فى عدد مشتركى الإنترنت البنكى للأفراد فى يوليو 2020، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، فى الوقت الذى زاد فيه عدد المشتركين فى خدمة المحفظة الذكية بنسبة 37% على أساس سنوى حتى شهر يوليو 2020، مع الحفاظ على أعلى معدل نشاط فى السوق المصرية وصل إلى 21%، بزيادة فى قيمة المعاملات تصل إلى 76% على أساس سنوى. وأشار «فرج» إلى ارتفاع عدد المعاملات المنفذة من خلال خدمة الإنترنت البنكى للشركات بنسبة 27% على أساس سنوى بزيادة فى عدد المشتركين وصل إلى 38% حتى شهر يوليو 2020، كما ضاعف البنك قاعدة عملاء خدمة السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية للشركات (CPS) محققاً زيادة فى عدد المعاملات 55% على أساس سنوى حتى شهر يوليو 2020.