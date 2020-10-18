وكيل الشيوخ: الرئيس السيسي حقق انتصارات كبيرة للمرأة المصرية

عبّرت النائبة فيبي فوزي جرجس وكيل أول مجلس الشيوخ، عن سعادتها بالفوز بمقعد الوكيل الثاني للغرفة الثانية للبرلمان.

وقالت في أول كلمة لها عقب توليها المسئولية: "اليوم حدث كبير يشكل سابقة تحمل العديد من الدلالات والمعاني داخل البرلمان، ويعد انتصارًا للمرأة المصرية، لاسيما وهي تتبوء كافة المناصب في ظل القائد العظيم الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي هيأ المناخ لمثل هذا الحدث وكان دافعا لها.

وشددت "فيبي"، على أن الثقة في المرأة المصرية يأتي مشاركة بين جميع الأحزاب، مضيفة: "أنا أنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري وهو ما يعني أننا أمام مشاركة سياسية حقيقية لجميع الأحزاب تحت القبة".

واستطردت: "أنا أمراة قبطية أنتمي لدائرة انتخابية من خارج القاهرة ولحزب سياسي له مقاعد داخل مجلس الشيوخ، لافته إلى أن ذلك الأمر له العديد من الدلالات التى تؤكد أن دولتنا رائدة، مؤكدة: "أتوقع فصل تشريعي رائع بما يشمله المجلس من كوكبة سياسية واقتصادية واجتماعية.

واختتمت وكيل أول مجلس الشيوخ: "جعلنا الله عند حسن ظن الوطن والمواطن".

وتعد النائبة فيبي جرجس أول أمراة تشغل منصب وكيل مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول.

وبذلك يصبح المستشار بهاء أبو شقة وكيلا أول لمجلس الشيوخ والنائبة فيبي جرجس وكيل ثاني مجلس الشيوخ.

أعلن وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة التنازل عن كافة المستحقات المالية المخصصة له من المجلس أي كان نوعها لصندوق تحيا مصر.

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، في أول كلمة له عقب انتخابه من قبل أعضاء المجلس مساء اليوم إلى ما اعتبره تمثيلا جيدا ورائع لكافة القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية.

وشدد أبو شقة على أن مصر تسير بخطى راسخة وثابتة وقوية وسريعة على طريق الديمقراطية.