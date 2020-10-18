"أبو شقة" يعلن تبرعه بكل مستحقاته من "الشيوخ" لصندوق تحيا مصر

أعلن وكيل مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة التنازل عن كافة المستحقات المالية المخصصة له من المجلس، أيًا كان نوعها، لصندوق "تحيا مصر".

وأشار وكيل مجلس الشيوخ، في أول كلمة له عقب انتخابه من قبل أعضاء المجلس، مساء اليوم، إلى ما اعتبره تمثيلًا جيدًا ورائع لكافة القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية.

وشدد "أبو شقة" على أن مصر تسير بخطى راسخة وثابتة وقوية وسريعة على طريق الديمقراطية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقًا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من جريدة "الوطن"، وضمت قائمة المعينين كلًا من:

الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن"، ورئيس شبكة تليفزيون "DMC"، والكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، والكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، والكاتب الصحفي، والدكتور محمد صلاح البدري، والكاتب الصحفي رامي جلال عامر.

وخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية قبل حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددًا من الإعلاميين والصحفيين، منهمعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددًا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.