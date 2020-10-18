وزير شؤون البرلمان: الحكومة ستقدم يد العون لإنجاح مجلس الشيوخ

أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أن إنشاء مجلس الشيوخ جاء باستحقاق دستوري لخلق مساحة من التعبير عن الإرادة الشعبية، ولتحقيق التناغم مع مجلس النواب من أجل تحقيق مصلحة المواطن.

ووجه " فؤاد" نيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تهانيه لأعضاء مجلس الشيوخ، وحرص الحكومة على تقديم يد العون وتقديم كل سبل الدعم لإنجاح مهمة المجلس، ليكون صوتًا آخر للشعب الذي تحمل الكثير وأثبت علاقته المتينة بقيادته في حقبة زمنية تتسم بالبناء والتنمية في كافة الميادين.

وأعرب وزير شئون المجالس النيابية، عن التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أخذ على عاتقه أن يصل به إلى مصاف الدول المتقدمة من خلال الحكم الرشيد.

وفي ذات السياق تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بخالص الشكر لوزير شئون المجالس النيابية على الدعم الذي قدمه من أجل ميلاد هذا الصرح، الذي سيبقى إلى جوار مجلس النواب في ظل الديمقراطية التي تتمتع بها مصر.

كما وجه "عبد الرازق" الشكر لرئيس لجنة الشئون المالية والإدارية لمجلس الشيوخ المستشار محمود عثمان عتمان القائم بأعمال الأمين العام للمجلس الشيوخ، على الجهد الذي بذله لإعادة الأصول التابعة لمجلس الشيوخ كاملة من مجلس النواب ورفع كفاءة المبنى، بالتعاون والتنسيق مع الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي، الذي قدّم كافة سبل الدعم لميلاد مجلس الشيوخ.

ويتمتع مجلس الشيوخ بعدد من الاختصاصات الهامة التي حددها الدستور، وهي:

دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية.

دعم السلام الاجتماعي.

يؤخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

يؤخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

يؤخذ رأيه في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

يؤخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إليه من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.