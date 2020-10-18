وزير الإسكان: تنفيذ 25 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، انتهاء الوزارة من تنفيذ 17 مشروعاً لمياه الشرب في محافظة جنوب سيناء، تخدم أكثر من 100 ألف نسمة من أهالي وسكان المحافظة، كما يجري استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، لخدمة ما يزيد على 55 ألف نسمة.

كما أعلن وزير الإسكان، خلال جولة تفقدية بمحطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الطور، اليوم الأحد، يرافقه محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، انتهاء تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي، لخدمة 110 آلاف نسمة، كما يجري استكمال مشروعين آخرين، يخدمان أكثر من 45 ألف مواطن.

وأوضح وزير الإسكان أن محطة معالجة الصرف الصحي، التي يجري العمل بها في بمدينة الطور، تعمل بنظام "برك الأكسدة"، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 182 مليون جنيه، وبطاقة تصل إلى 10 آلاف متر مكعب يومياً، كمرحلة أولى، ضمن مشروع مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمدينة الطور.

كما قام وزير الإسكان، يرافقه محافظ جنوب سيناء، بجولة ميدانية في مدينة الطور، تفقدا خلالها مشروع إنشاء السوق الحضاري بحي "النصر"، ويضم 28 محلاً تجارياً لمختلف الأنشطة التجارية غير الصناعية، وعدد 52 باكية لبيع الخضروات والفاكهة، وقال "فودة" إن مشروع السوق الحضاري أقيم لخدمة المواطنين، بهدف خلق مزيد من المنافسة بين التجار، لتقليل أسعار السلع، بتكلفة إجمالية بلغت 15 مليون جنيه.