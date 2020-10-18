"الدري" يقترح تعيين المستشار محمود إسماعيل أمينا لمجلس الشيوخ

أعرب المستشار فرج الدري عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته باختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ.

وقال "الدري" في كلمته أمام مجلس الشيوخ اليوم: "لدي عدد من الرسائل الهامة وهي أنه عمل أمينًا عامًا بمجلسي النواب والشورى لمدة 25 عامًا، مشيدًا باختيار المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيسا لمجلس الشيوخ، وانتخاب الوكيلين الجليلين بهاء أبو شقة وفيبي فوزي".

وتابع، أن الرسالة الثانية إلى الزملاء في القاعة المجاورة "في إشارة إلى مجلس النواب" موجهًا الشكر لائتلاف دعم بقيادة الدكتور عبدالهادي القصبي على الجهد الذي بذلوه لعودة الغرفة الثانية بالبرلمان مجلس الشيوخ إلى الحياة السياسية، وعلى الجهد المخلص المبذول من الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأشار فرج الدري، إلى أن الرسالة الثالثة موجهة لحكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وحكومة الإنقاذ، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل وإلى جيش مصر الأبيض من الأطباء، وإلى صحافة مصر والعاملين في بلاط صاحبة الجلالة، ستظل مصر بكم آمنة ومطمئنة.

وأضاف "الدري" أن الرسالة الرابعة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لا تسعني الكلمات أن أعبر عن خالص شكري وامتناني لإعادتي إلى القاعة مرفوع القامة لأشرف بانتمائي لهذه القاعة، وأكون عند حسن ظنك، حفظ الله بكم مصر والعروبة".

وتقدم المستشار فرج الدري باقتراح إلى مجلس الشيوخ لتعيين المستشار محمود إسماعيل بمنصب الأمين العام لمجلس الشيوخ، نظرًا لما يتمتع به من علم غزير وخلق رفيع.

يشار إلى أن المستشار محمود إسماعيل يشغل منصب القائم بأعمال أمين مجلس الشيوخ.

كان "الدري" قد شغل منصب أمين عام مجلس الشورى منذ عام 1989، وعمل مع ثلاثة من روساء مجلس الشورى السابقين من بينهم الدكتور مصطفى كمال حلمي، وصفوت الشريف، والدكتور أحمد فهمي، وعقب التصديق على دستور 2014 وإلغاء مجلس الشورى تم ضم الأمانة الفنية للمجلس الملغي إلى مجلس النواب ليصبح كيانًا واحدًا.