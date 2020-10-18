30 حلقة كوميدي.. تفاصيل أول مسلسل لحمو بيكا "ملوخية بالتريند"

علمت "الوطن" أن مسلسل مطرب المهرجانات حمو بيكا الجديد "ملوخية بالتريند"، سيكون عبارة عن "سيت كوم" كوميدي تدور أحداثه في 30 حلقة.

وتكون الحلقات في إطار "متصل - منفصل" أي أن القصة ثابتة طيلة الأحداث ولكن كل حلقة تحمل مضمون مختلف، والعمل سيتم عرضه عبر المنصات الإلكترونية وقناة حمو بيكا عبر يوتيوب نظرًا لان العمل من إنتاجه.

ومن جانبه كشف الفنان علاء زينهم، عن كواليس تعاونه مع مغني المهرجانات حمو بيكا، في أولى أعماله الدرامية والتي تحمل اسم "ملوخية بالتريند"، موضحًا أنه لم يتعاقد على العمل بشكل نهائي بعد.

وقال "زينهم" لـ"الوطن" إنه تلقى عرضًا من قبل الشركة المنتجة بشأن المُشاركة في المسلسل، لافتًا إلى أنه اطلع على الـ12 حلقة الأولى من المسلسل: "الحكاية ستجذب الجمهور بشكلٍ قوي، فالحكاية تدور حول رب أسرة لديه أبناء يسببون له العديد من المشاكل، بينما هو يحرص على توفير سبل الراحة لهم، وذلك بشكل درامي شيق".

وأكد، أنه اشترط على الجهة المنتجة، بحصول العمل وأبطاله على موافقة من نقابة المهن التمثيلية: "مش هشتغل بشكل غير رسمي.. مش هخسر زملائي ونفسي والنقابة، همثل في حال الحصول على تصاريح"، بالإضافة إلى اشتراط خضوع أبطال المسلسل الذي لم يسبق لهم التمثيل من قبل، إلى التدريب جيدًا.

وأضاف: "أول يوم تصوير لو لاقيت إن حمو بيكا مفيش منه فايدة كممثل، هعتذر فورًا.. ولن أتعاقد بشكل رسمي حال استقرار الأوضاع وانطلاق التصوير"، مُعلقًا على الهجوم الذي يتعرض له بيكا: "حمو مش مجرم ولا مذنب ولا ارتكب أي شيء خطأ.. عمري ما سمعت أغاني له بس ينفع يبقى ممثل".