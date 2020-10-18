لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية: 24 قبطيا بالشيوخ بينهم وكيلة المجلس

إنجاز جديد يضاف إلى ما حققه الأقباط عام 2015 من انتصار في مجلس النواب حيث سجلوا ما يعد حدثا تاريخياً بمجلس الشيوخ إذ حصل الأقباط على 24 مقعداً لأول مرة في تاريخ الغرفة الثانية للبرلمان، فضلا عن انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل ثاني المجلس في حدث هو الأول تاريخياً وسابقة برلمانية، ما كان لذلك أن يتم إلا بعد ثورة الثلاثين من يونيو 2013 التي عملت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على توطيد ودعم المواطنة وتحويلها إلى واقع.

الأقباط في مجلس الشيوخ: 14 فازوا بالقائمة و3 فردي و7 تعيين

وفاز 14 قبطياً عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي ضمت مرشحي 11 حزب سياسي، وخاضت الانتخابات منفردة بدون منافس على مقاعد القوائم البالغة 100 عضو من إجمالي عدد أعضاء المجلس المكون من 300 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظامي القوائم والفردي والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية.

والـ14 نائبا الذين فازوا بالقائمة هم: "نيفين جورج ميخائيل، وفيبي فوزي جرجس" عن شرق الدلتا، و"وجيه رشدي سمبل، وهبة مكرم شاروبيم، وحنا جريس" عن غرب الدلتا، و"عايدة نصيف، وإيهاب وهبة، وإيريني ثابت جورج، وسامية أنسي حبيب" عن قائمة القاهرة، و"هاني عبدالشهيد، ونادر يوسف نسيم، وهند جوزيف، وفيكتور فاروق جرجس، ورشا إسحق" عن قائمة الصعيد.

في حين خاض الانتخابات على النظام الفردي 33 قبطيا، فاز منهم خلال المرحلة الأولى 3 أقباط من مرشحي حزب "مستقبل وطن"، وهم: "نشأت صليب متري عن الإسكندرية، ورأفت زكي سوس عن القاهرة، وهادي لويس مرجان عن القاهرة".

بينما دخل مرحلة الإعادة التي أجريت في سبتمبر 2020، قبطي واحد هو رجل الأعمال "منتصر العمدة" ابن مالك قلدس عضو مجلس الشورى السابق، والذي دخل الانتخابات "مستقل"، ولم ينجح.

فيما ضمت قائمة المعينين من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجلس الشيوخ، 7 أقباط تم ترشيح 6 من الكنيسة وشخصية واحدة من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب، وهم:

- سهير أديب مجلع غطاس، من مواليد 25 مايو 1968، وحاصلة على بكالوريوس طب وجراحة جامعة المنيا عام 1997 وهي استاذ جامعي بكلية طب جامعة المنيا وعضو مجلس إدارة بجمعية تنمية المجتمع بالكوم الأخضر بمغاغة.

- هيام فاروق فؤاد بنيامين، من مواليد 2 يوليو 1977، وهي حاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق قسم ارشاد سياحي من كلية السياحة والفنادق بجامعة المنيا وهي اخصائي سياحي اول بالهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ومنسق العلاقات العامة الدولية بالمكتب الفني لرئيس هيئة تنشيط السياحة.

- هاني حنا جبران نعمة الله، من مواليد 18 أكتوبر 1958، وهو استشاري قلب وأوعية دموية وكان يشغل رئيس لجنة البيئة بالحزب الوطني سابقا

- إيهاب زكريا عطا الله عبدالمسيح، من مواليد 6 مارس 1978، وهو رئيس مجلس أمناء مؤسسة حارتنا المصرية وعضو مجلس إدارة الشبان المسيحية بالإسكندرية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة قصر السلام للاستثمار العقاري.

- عياد راغب خليل بسطا، من مواليد 10 فبراير 1946، وهو حاصل على ليسانس حقوق بكالوريوس علوم شرطية، رئيس مجلس إدارة شركات فاو للتنمية والاستثمار العقاري.

- كامل ميشيل كامل عبدالمسيح، من مواليد 10 يوليو 1964، وهو عضو لجنة الأزمات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومدير شركات مايكل للتوريدات بأسوان، وكان المهندس المسئول لاستلام الكنائس التي تم ترميمها من قبل اللجنة الهندسية بالقوات المسلحة.

- جميل حليم حبيب ميخائيل، من مواليد 25 ديسمبر 1960، وهو محامي الكنيسة الكاثوليكية ومستشار قانوني ومحامي بالنقض، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال عام 2012.

ومع انعقاد الجلسة الأولى للمجلس ترشحت فيبي فوزي جرجس لمقعد وكيل مجلس الشيوخ والتي خاضت انتخابات مع 4 مرشحين، لتفوز بمقعد الوكيل الثاني للمجلس بحصولها على 199 صوت.