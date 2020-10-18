متحدث "الري": مصر تستخدم 25 مليار متر مكعب من المياه المعالجة

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، إن أسبوع القاهرة للمياه من أهم الملتقيات والمؤتمرات الدولية في الشأن المائي خلال الفترة الأخيرة، إذ تنظمه مصر للعام الثالث تواليًا، من خلال الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "DMC"، أنه سيجرى تنظيم فعاليات الأسبوع في الفترة بين 18 أكتوبر الموافق اليوم الأحد، حتى 22 أكتوبر المقبل تحت عنوان "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في الأراضي القاحلة".

وتابع، أن هذا المؤتمر يعد تمهيدًا للمؤتمر الدولي الذي سينعقد في العاصمة السنغالية داكار خلال العام المقبل، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتبني وتشجيع كل الابتكارات لمواجهة التحديات المائية، وبخاصة أن مصر تعتبر من أكثر الدول جفافا في العالم وتعاني بشكل واضح جدًا من تحديات مائية واضحة وفجوة كبيرة في مواردها المائية واحتياجاتها.

وأردف: "هذا المؤتمر سيكون فرصة في ظل وجود كل الخبراء المعنيين بالمياه سواء محليًا أو إقليميًا أو دوليا، ونستطيع أن نتلاقى ونعرض كل الابتكارات الموجودة وكل الطرق والتحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات".

وأشار إلى أن الدكتور محمد عبدالمعاطي وزير الري والموارد المائية، تحدث عن تدوير المياه أو إعادة استخدامها، وهي مياه الصرف الزراعي ذات النوعية الجيدة أو مياه الصرف الصحي المعالج.

وواصل: "نستخدم ما يتراوح بين 20 مليار و25 مليار متر مكعب من المياه معادة الاستخدام بعد المعالجة لكي نعوض جزءً من احتياجاتنا المائية لأننا نعاني من فجوة كبيرة، ولذلك توسعت الدولة المصرية في تدشين محطات الصرف الصحي ومحطات المعالجة".

وانطلق صباح اليوم الأحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وعدد من المسؤولين الدوليين، من بينهم ماسيج بوبواسكي ممثل الاتحاد الأوروبي، ولويس فاشون زئيف رئيس المجلس العالمي للمياه، والأميرة سُمية بنت الحسن مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محليا وإقليميا ودوليا.