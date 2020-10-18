"الداخلية" تسدد المصروفات لغير القادرين وتصطحب أبناء الشهداء لمدارسهم

نشرت وزارة الداخلية، مقطع فيديو استعرضت جهودها في ثاني أيام ذهاب الطلاب للمدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد، فتقف الخدمات الأمنية يقظة ومتأهبة لتأمين الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ومع وجودها يشعر أولياء الأمور والطلاب بالطمأنية والأمان، وقالت والدة أحد الطلاب: "حسينا إن فعلا ولادنا في مكان أمين وهما محافظين أكثر مننا إحنا كمان".

ووضعت وزارة الداخلية خطة أمنية شاملة تستهدف تأمين كل المدارس على مستوى الجمهورية والطرق المؤدية إليها مع توجه الطلبة إلى مدراسهم من خلال تكثيف الدوريات الأمنية والخدمات المرورية ووضع ارتكازات أمام المدارس لتهئة المناخ الأمن لسير العملية التعليمية.

ومع بداية الدراسة لم تترك وزارة الداخلية أبناء الشهداء يذهبون بمفردهم إلى مدارسهم ولكن حرصت على اصطحابهم من خلال مؤمريات توجهت إلى منازلهم ورافتهم إلى المدارس المرافقين بها في المحافظات المختلفة وهو تقليد سنوي تحرص عليه الوزارة تخليدا وتقديرا لتضحيات أبائهم الذين وهبوا أرواحهم في سبيل استقرار الوطن وأمنه.

ولم يمر بداية العام الدراسي دون أن تضع وزارة الداخلية لمستها الإنسانية السنوية وهي سداد المصروفات لغير القادرين في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي من منطلق الدور الاجتماعي والإنساني للوزارة الذي يأتي من قبيل الدعم والمساندة للأسر المصرية.