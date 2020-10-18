"الداخلية" تطلق مبادرة لسداد الرسوم الدراسية للطلاب بالمناطق الأكثر إحتياجاً 

فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية فى أحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.. وإستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد/ رئيس الجمهورية، وبمناسبة بدء العام الدراسى 2020/2021 .. فقد قامت وزارة الداخلية بإطلاق مبادرة لسداد المصروفات المدرسيه للطلاب بالمناطق الأكثر إحتياجاً على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك إتساقاً مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التى تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصرى.