"الداخلية" تكشف ادعاء فتاة محاولة خطفها بمصر الجديدة: صدمها ميكروباص

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تناوله أحد البرامج بإحدى القنوات الفضائية، بشأن ادعاء إحدى الفتيات تعرضها لمحاولة خطف في أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، وإصابتها بكدمة بالرأس وسحجة بالساق.

توصلت جهود الفحص والتحريات إلى تحديد هوية الفتاة (موظفة بمركز خدمة عملاء إحدى شركات الإتصالات - مقيمة بدائرة قسم شرطة بالزيتون)، وبمناقشتها تبين عدم صحة ما ادعته.

وأقرت الفتاة أنها بتاريخ الواقعة عقب انتهاء عملها استقلت إحدى السيارات الميكروباص، وفي أثناء صعودها اصطدمت رأسها وساقها وحدثت إصابتها المنوه عنها، فورد بذهنها فكرة المنشور وتداوله على موقع التواصل الإجتماعى والإدعاء بقيام سيدة بالإشتراك مع آخرين مستقلين سيارة طراز "فان" بمحاولة خطفها رغبة منها لاستجداء تعاطف أقاربها وأصدقائها لابتعادهم عنها عقب وفاة والدها، مما تسبب في دخولها فى أزمة نفسية، إلا أنها فوجئت بزيادة عدد من المتابعين لها وللمنشور الذي تمّ نشره وتداوله.