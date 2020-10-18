تحريات مقتل عجوز بسيون: المتهمان دسا لها السم ولم تمت.. فألقوها بترعة

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تفاصيل مقتل عجوز في منطقة بسيون بالشرقية، وتبين أن ربة منزل وشقيقها نفذا الجريمة لسرقة 4 آلاف جنيه.

وذكرت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أن المجني عليها تملك عقارًا في مركز بسيون بالغربية، وأن ربة منزل استأجرت شقة لديها ثم استعانت بشقيقها لسرقتها وقتلها، وأوضحت التحريات أن المتهمين حاولا قتلها بالسم لكنهما فشلا في ذلك، ليقررا قتلها خنقًا وإلقائها في "ترعة".

وأضافت، أنه تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من عامل، بغياب جارته "61 سنة، ربة منزل مُقيمة بشقة بعقار بدائرة المركز، والمقيمة بمفردها لتواجد نجلها خارج البلاد.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالغربية، إلى امتلاك المتغيبة للعقار محل إقامتها وقيامها بتأجير شقة بالطابق الأرضي بذات العقار إلى ربة منزل وتواجدها صحبتها في وقت معاصر لاختفائها، وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة "مستأجرة الشقة المشار إليها، وشقيقها من الأم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما واعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وقرر المتهمان بقيامهما باستدراج المجنى عليها للشقة المستأجرة لربة المنزل ودس مبيد حشرى لها ببعض المأكولات، إلا أنها تناولت جزء بسيط منه دون إصابتها بشيء.

وأضاف المتهمان بقيامهما بمعاودة استدراج المجنى عليها مرة أخرى إلى ذات الشقة وقيامهما بخنقها بالأيدى فأوديا بحياتها واستوليا على مفتاح شقتها، وسرقا مبلغ 4 آلاف جنيه من داخلها، وعقب ذلك قاما بلف الجثة ببطانية ونقلها باستخدام "توك توك" خاص بالمتهم الثاني، وتخلصا منها بإلقائها بأحد المجاري المائية.

تم استخراج الجثة من الترعة، بإرشاد المتهمان، وضبط المبلغ المالى المستولى عليه والتوك توك المستخدم فى ارتكاب الواقعة.