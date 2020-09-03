بعد 9 أعوام العشيقة اعترفت.. كشف غموض مقتل عجوز في عابدين على يد ابنها

9 سنوات مرت على جريمة قتل سيدة ستينية داخل منزلها في عابدين، ومرت خلالها الواقعة بعدة مراحل في التحقيقات حتى أغلقت القضية بالقيد ضد مجهول، وبعد تلك المدة الطويلة كشفت المباحث أن الابن هو القاتل، بعد اعتراف عشيقته عليه.

ذهبت عشيقة القاتل إلى المباحث وقالت: "سمعت من عشيقي أنه قتل أمه من 9 سنين وبصراحة أنا ضميري مش مرتاح من أول ما عرفت"، تلك الكلمات كانت الدافع الرئيسي وراء إعادة المباحث استجواب موظف في الواقعة وعند محاصرته بالأدلة الجديدة انهار واعترف بجريمته.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة قتل والدته انتقامًا منها بعدما هددته بفضح أمره لرفضه الاستجابة لطلبها وقطع علاقته بزوجة صديقه، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان أسباب الوفاة رسميًا وموافاة النيابة بنتائج ما توصل إليه تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى مأمور قسم شرطة عابدين، بلاغًا من "هـ. م"، موظف، باكتشاف مقتل والدته وسرقة ريسيفر وأجهزة إلكترونية، وبالمعاينة تبين العثور على ربة منزل في العقد السادس من العمر، ووجود آثار خنق بالجثة، وتهشم رأسها.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت التشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط الجناة.

وتوصلت التحريات إلى أن نجل السيدة وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان دائم الشجار معها، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى حدوث مشاجرة مع والدته يوم الواقعة بسبب اكتشافها لعلاقة غير شرعية تربطه بزوجة صديقه، حيث طلبت منه الابتعاد عنها وقطع علاقته بها، وإلا ستخبر صديقه.