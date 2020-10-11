شقيقيها قتلاها.. كشف غموض العثور على جثة فتاة مفصولة الرأس بسوهاج

كشف ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بسوهاج، غموض العثور على جثة فتاة في العقد الثاني من العمر، مفصولة الرأس، وملفاة بمقلب قمامة على حافة إحدى الترع، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيقيها، وذلك بسبب خلافات أسرية بينهم.

وأشارت التحريات، إلى أن الشقيقين استدرجا المجني عليها لشقة سكنية ملك أحدهما، وأجهزا عليها، وفصلا رأسها عن جسدها، وألقيا الجثة على حافة إحدى الترع بقرية العبساوية شرق دائرة مركز أخميم بسبب خلافات أسرية بينهما.

كان اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بعثور الأهالي على جثة فتاة فى العقد الثاني من العمر، مجهولة الهوية على حافة ترعة بناحية العيساوية دائرة المركز.

انتقل إلى مكان الواقعة، العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، والرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث أخميم، وضباط مباحث المركز، والأمن العام، تبين من الفحص عثور الأهالي على جثة فتاة فى العقد الثاني من العمر مجهولة الهوية مفصولة الرأس، على حافة الترعة الفاروقية، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

أسفرت جهود رجال الشرطة، أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقي المجنى عليها، حيث استدرجاها لشقة أحدهما، وأجهزا عليها وقاما بفصل رأسها عن جسدها وتخلصا من الرأس بإلقائها داخل الترعة عقب ربطها وتثبيتها بالحجارة وقاما بإلقاء الجثة بالقرب من مقلب للقمامة على جانب الترعة.

وتم القبض علي المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.