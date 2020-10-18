البدري: دور "الشيوخ" لا يقل أهمية عن "النواب".. ممثل لأطياف مختلفة

وجه الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته فيه واختياره عضوًا معينًا في مجلس الشيوخ، موضحًا أنه سيركز على إيجاد قوانين وتعديلات خاصة بالقطاع الطبي فهناك كثير من التشريعات تحتاج إلى التعديل.

وأضاف "البدري" في لقاء في برنامج "الآن" المذاع على فضائية "extra news"، أن المجلس دوره لا يقل أهمية عن مجلس النواب فهي غرفة تشريعية موجودة أخرى كان يجب إيجاد وستضيف كثيرا للحياة السياسية، خاصة وسط بنائها بشكل سليم واضح المعالم وكل نائب سيقوم بدوره المنوط به.

وأثنى عضو مجلس الشيوخ، على وجود أطياف مختلفة وتخصصات متعددة في مجالات كثيرة مثل إعلام والفن والطب والتعليم في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن المجلس سيؤدي دوره كمجلس حكماء كما تم الإعداد له.

وعلق على وجود تمثيل للمرأة في المجلس منوها إلى أن الدستور يفرض نسبة 10% من المعينين تكون ممثلة للسيدات، ولكن حتى عضوات المجلس بها عدد أكبر من ذلك وتم اختيارهن بمعايير دقيقة وعالية الجودة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بتعيين 100 عضو بمجلس الشيوخ، وفقا للدستور، وشمل القرار تعيين قياديين و3 كتاب من "الوطن"، حيث ضمت قائمة المعينين كلا من:

الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، ورئيس شبكة تليفزيون DMC - الكاتب الصحفي محمود الكردوسي رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن - الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي- الكاتب الصحفي د.محمد صلاح البدري- الكاتب الصحفي رامي جلال عامروخضع المعينون للكشف الطبي، وانتهوا من الإجراءات القانونية قبل حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ.

ويأتي اختيار المعينين الخمسة لما لهم من إسهامات ثقافية وإبداعية، وباع كبير في منظومة الوعي المصري، من خلال كتاباتهم التي أدارت حركة الوعي وساهمت فيه عبر "الوطن"، المؤسسة التي فتحت ذراعيها لكل الآراء المستنيرة والمتجددة، وأتاحت الفرصة لظهور كل ما يخدم المواطن وسيادة الدولة المصرية.

واتسمت قائمة المعينين بالتنوع الكبير في تمثيل مختلف فئات المجتمع المصري، حيث شملت عدداً من الكتاب الصحفيين والسياسيين والفنانين والشخصيات العامة ورؤساء نقابات وشباب ومرأة، وضمت القائمة عددا من الإعلاميين والصحفيين، منهم:عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، وطارق سعدة، نقيب الإعلاميين.

وشملت قائمة المعينين بمجلس الشيوخ التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمثيلاً للفنانين، حيث ضمت الفنان يحيى الفخراني والفنانة سميرة عبدالعزيز.

كما ضمت القائمة عددا من السياسيين، أبرزهم: المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة وطن، والمستشار فرج الدري، الأمين العام السابق لمجلس الشورى.