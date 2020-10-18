حجازي: "الشيوخ" يضم خبرات عظيمة.. وثقة الرئيس تكليف وتشريف

وجه الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي عضو مجلس الشيوخ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة التي أعطاها له بتعيينه في المجلس، معتبرًا أن هذا الأمر تشريف وتكليف.

وأضاف "حجازي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد": "المجلس يضم مجموعة خبرات عظيمة ومتنوعة في مجالات كثيرة، وأصبح لدى مصر غرفتين نيابيتين تمثلان الشعب".

وتابع: "أتمنى أن يكون لكل المصريين هو الغرفة الكبيرة، اللي عنده كلمة يقولها، واللي عنده رأي يقوله، لأننا محتاجين ده دلوقتي ومحتاجين تكون إيدينا في إيد بعض، ويكون فكرنا على فكر بعض".

وأوضح، أن مصر تتعرض لهجوم ممول من دولة قطر: "عندهم فلوس بالعبط وثلاثة أرباعها بيصرفوها على الإرهاب وأذية مصر، عاوزين ناخد بالنا أوي ونضع ايدينا في ايد بعض، ومنعديش الهواء ما بيننا، ولا نصدق أي حاجة، وده مسؤولية الجميع مش الإعلام أو مجلس الشيوخ بس، واللي سمع معلومة غلط يصلح، الإخوان كانوا فاكرين إنهم ضحكوا على الشعب لكنهم فوجئوا به في 30 يونيو قلبهم كلهم، قلب كلينتون وأوباما على اللي جابوهم في يوم واحد".

وقال الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي، إنه سعيد بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي واختياره ضمن قائمة المعينين بمجلس الشيوخ، موضحاً أنه سيعمل على ملفي الرياضة والإعلام.

وتابع حجازي في تصريح خاص لـ"الوطن": الرياضة والإعلام ملفان يحتاجان أن يكون لهما أولوية، محتاجين شغل كتير على فهم ودراية"، وقال: "سعيد بثقة الرئيس وهي تشريف لي، وبقدر السعادة بقدر إحساسي بالمسؤولية، وهو تكليف وتشريف بدون شك مهم جدًا".

وأضاف "التقينا اليوم بمجموعة من المعينين وهي من أفضل ما يكون في المجلس من شخصيات تم تعيينها، وبها كل التخصصات وممكن تكون أداة هائلة ومساعدة بالاقتراحات والأفكار والرؤي للدولة، ومصر تحتاج من كل واحد في أي مجال رأيه، ومساندته الفترة المقبلة".