إبراهيم حجازي: حرب أكتوبر قهرت المستحيل.. وهي الأعظم في تاريخ العرب

قال الكاتب إبراهيم حجازي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر عام 1973، هي أعظم شئ في تاريخ الأمة العربية خلال التاريخ الحديث، موضحا أن الشباب المصري الذي يرغب في الهجرة يجب أن يعلم أن مصر صنعت المعجزات، وخاصة في حرب أكتوبر، والتي قهرت المستحيل بإرادة الشعب المصري، مؤكدا أنه مهما بلغت الأزمات الحالية لن تكون مثل الأزمة وقت الهزيمة عام 1967.

وأضاف "حجازي"، في لقاء مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، الجمعة، أنه كانت هناك بعض المعوقات مثل المانع المائي والساتر الترابي، والتي كانت تجعل من فكرة الحرب فكرة مستحيلة، ولكن مصر فعلتها.

وتابع، أن مصر حاليا تواجه حربا دعائية غير عادية، بالإضافة إلى المشاكل التي نعاني منها على الحدود، والظروف الاقتصادية، مشيرا إلى أن جينات الشعب المصري لم تتغير، والشعب المصري واجه الصعاب أيضا بعد نكسة عام 1967، مشددا على أن أهم شئ لمواجهة التحديات هو تماسك الشعب المصري، متسائلا: "دور الشعب فين؟".

ولفت الكاتب الصحفي إلى أن الإعلام حتى الآن غير مشارك بقوة فيما يحدث، موضحا أن القنوات الفضائية حتى الآن لم تعرض كل الإنجازات التي أقامتها الدولة، والشعب لا يعرف إلا حوالي 5% من المشروعات، مثل الأنفاق أسفل قناة السويس، وهي من أعظم المشاريع لأنها تربط سيناء بالوادي، وبالتالي لا يوجد مانع مائي يفصل سيناء عن باقي البلاد كما كان عام 1973، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي أنجزتها الدولة، والتي تيسر حياة الشعب المصري وتنعكس بالإيجاب على حياته، مؤكدا أن الإعلام لم يوضح هذه الأمور للشعب.

وأشار إلى أن الحرب النفسية كانت موجودة أيضا عام 1967، وقال أحد الخبراء السوفييت وقتها إن خسائر الجيش المصري في الحرب تقدر بحوالي 65% من الجيش المصري، ولكن مصر وضعت أعظم خطة خداع استراتيجي في الحروب.

وأوضح "حجازي"، أنه بالنسبة للحرب النفسية حاليا، فإن قطر لها دور كبير في ذلك، مشيرا إلى أن الصحافة الأجنبية كذابة، وقطر اشترت حوالي نصف الصحافة الأجنبية.