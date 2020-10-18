مديرة مدرسة للطلاب: مش هنشيل مسؤوليتكم.. وولي أمر: معها كل الحق

قال أحمد فوزي، ولي أمر أحد الطلاب بمدرسة مصر الجديدة العامة للغات، والمجاورة لقصر البارون، والمتحدث باسم أولياء الأمور، إن مدرسة مصر الجديدة العامة للغات، والمجاورة لقصر البارون، تعاني من السقوط منذ شهر مارس الماضي ولم تلتفت الجهات المعنية إلى إصلاح المدرسة أو ترميمها، وهو الأمر الذي أدى إلى عدم ترك أولياء الأمور لأبنائهم بالمدرسة لتأكيد مديرة المدرسة بأنها غير مسؤولة عن ارواح الطلاب بداخلها: "المديرة قالتلنا مش هشيل مسؤولياتكم".

وأضاف "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن المدرسة كانت تعمل قديما بشكل اعتيادي، ولكنه وفي عام 2010 قرر رئيس الجمهورية -حينها- إغلاق المدرسة، ولكن وبعد ثورة 25 يناير عادت المدرسة مرة أخرى للعمل كمدرسة تجريبية لكل المراحل، موضحا أنه وبعد ذلك بعامين تم تسجيل مبنى المدرسة كـ"أثر" وأغلقت المدرسة الكبرى، ولم يتبقى منها سوى ملحق خاص بالقصر هو المكان الذي فيه يتم تقديم الدروس للطلاب، فيما أهدت وزارة الأثار مبنى القصر لوزارة الاتصالات لإقامة مقر لشركة "WE" فيه.

وأكد أنه وخلال موجة الأمطار الشديدة التي واجهت مصر في شهر مارس الماضي، انهار المبنى الخاص بالمدرسة وهو الملحق الذي كان متبقيا للطلاب بشكل تام، فيما نوهت إدارة المدرسة على أولياء الأمور أن الدراسة ستبدأ بعد الساعة 8 مساء، ولكنها غير مسؤولة عن أي شيء قد يحدث للطلاب أثناء اليوم الدراسي، مشيرا إلى أن مديرة المدرسة معها كل الحق فيما قامت به، حيث أنها قد تحدثت مع كل أولياء الأمور ووضعت كلا أمام مسؤولياته، وقامت بواجبها عبر مخاطبة الجهات المعنية التي من شأنها تصليح المبنى منذ شهر مارس الماضي وبشكل مستمر ولكن دون جدوى: "كل شهر كانت بتبعت خطاب ولكن لا حياة لمن تنادي".

وتابع: "إحنا كأولياء أمور كنا خايفين على ولادنا من المدرسة، والمدرسة بقت طاردة للمدرسين لعدم وجود طلاب فيها، مديرة المدرسة محدش عايز يعمل لها حاجة، وإحنا في متاهة بين الإدارة التجريبية وهيئة الأبنية التعليمية، وأبنائنا في المنازل بسبب تقاعس الجهات المعنية في ترميم المبنى".