استبعاد مديرة مدرسة لتحريضها الطلاب على عدم ارتداء الكمامة بالمنوفية

بثت مديرة مدرسة غبريال موسى الإبتدائية، بميت خاقان التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، فيديو على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحرض فيه التلاميذ على عدم ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وعلى الفور، قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، استبعاد مديرة المدرسة، ونقلها لديوان الإدارة التعليمية؛ لمخالفتها كل الجهود التي تبذلها الدولة، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين.

وأكد "سويد" أنه لا تهاون في تنفيذ التعليمات الوزارية، ووزارة الصحة والسكان الخاصة بطرق الوقاية والحماية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، أثناء اليوم الدراسي، مشددا على أنه ستتخذ قرارات رادعة لمن يثبت في حقهم ارتكاب مثل هذه المخالفات، التي من شأنها عدم الحفاظ على الانضباط وأمن وسلامة الطلاب والمعلمين.

وحذر مدير تعليم المنوفية، المسؤولين عن صفحات المدارس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من نشر آية معلومات أو تعليمات أو فيديوهات تتنافي مع الإطار التعليمي والأخلاقي، التي أنشأت من أجله، وهي التواصل مع أولياء الأمور والطلاب، وعرض نشاط المدرسة، منعا للمسائلة القانونية.