إنقاذ مسن سقط "ضرسه" في القصبة الهوائية بمستشفى بنها الجامعي

تمكن فريق طبي من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، برئاسة الدكتور محمد الجزار، مدرس جراحة القلب والصدر واستشاري مناظير الشعب الهوائية بطب بنها، من إنقاذ حياة مريض مسن وضرير، سقط أحد "ضروسه" في القصبة الهوائية، ما تسبب في انسداد مجرى الهواء.

استقبل المستشفى الجامعي مريضاً يبلغ من العمر 67 سنة، ضرير، ابتلع أحد "الضروس" من أسنانه بطريق الخطأ، بعد أن انتابته نوبة تشنجات، نتيجة إصابته بمرض في المخ، أدى إلى غيابه عن الوعي لفترة، وبعد تحسن حالته، ونتيجة ضعف أسنانه وعمره المتقدم ومرض عينه، تبين ابتلاعه إحدى أسنانه، وتوقفها في القصبة الهوائية للفص السفلي من الرئة اليمنى.

وتبين أن المريض تم تحويله للمستشفى قادماً من معهد الكبد في محافظة المنوفية، حيث تم إدخاله قسم جراحة القلب والصدر بمستشفيات جامعة بنها، حيث خضع لإجراء عملية لاستخراج "الضرس"، بواسطة منظار الشعب الهوائية الصلب، المدعوم بالفيديو، وهو المنظار الوحيد المتوفر بالمستشفيات الحكومية في منطقة الدلتا.

واشار الدكتور محمد الجزار إلى أنه تم استخراج "الضرس" بصعوبة بالغة، حيث كان ينزلق كلما تم الإمساك به، وبعد محاولات عديدة تكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض بصحة جيدة، موجهاً الشكر إلى الفريق الطبي المشارك في العملية.

في وقت سابق اليوم، افتتح الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، وحدة علاج التسمم وأبحاث السموم بمستشفى بنها الجامعي، بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق عيسوي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورفعت نان، أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.