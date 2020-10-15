جامعة بنها تشكل لجنة لمتابعة الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي

عقد مجلس عمداء جامعة بنها، اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس الجامعة، وحضور نائبه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور ناصر الجيزاوي، وسامية عبدالحميد، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات والأمناء المساعدين، وأعضاء المجلس.

واستعرض "السعيد" خلال الجلسة، الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة؛ لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل، داخل كليات الجامعة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامات.

وأكد رئيس الجامعة، على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي، واعلان الكليات جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية، ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات.

من ناحية أخرى، وافق مجلس العمداء فى اجتماعه اليوم، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية وكلاء الكليات لشؤون خدمة المجتمع، ومنسق عام الجودة الإدارية، والمدير التنفيذى لوحدة إدارة الأزمات، وأمين الجامعة المساعد للشؤون الادارية، ومدير عام الإدارة الطبية؛ لمتابعة الاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي.

وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة سوف تقوم بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا بجميع الكليات، والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، واتخاذ الإجراءات كافة حيال المخالفين.

من ناحية أخرى، قدم رئيس جامعة بنها، خلال الجلسة، التهنئة للدكتور محمد محمدي غانم، عميد كلية الطب البيطري، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

وأعرب الدكتور جمال السعيد، عن سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب البيطري، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مؤكدا أن جامعة بنها حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والاعتماد على مستوى الكليات.

يذكر أن كلية الطب البيطري، كانت أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها، وأول كلية أيضا تحصل علي تجديد الاعتماد.