آخر أخبار مصر.. تحذير من الأرصاد وإحالة 3 مدارس وجامعة للنيابة

حفلت الساحة، اليوم، بالعديد من الأخبار التي تهم الرأي العام، يأتي على رأسها تحذير هيئة الأرصاد من حالة الطقس، وإحالة 3 مدارس وجامعة للنيابة، وإطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد.

وترصد "الوطن"، خلال التقرير التالي، أهم الأحداث وآخر أخبار مصر اليوم، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أمطار تصل لحد السيول وانخفاض في الحرارة بدءًا من الثلاثاء

حذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع الخبراء أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

إطلاق نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد

شهد المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، تدشين وقائع المرحلة الأولى من مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين.

يأتي ذلك عن طريق نظر جلسات تجديد حبس المتهمين، باستخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة جرى ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون؛ تمهيداً لتعميم هذا المشروع على جميع المحاكم والسجون، وقد حضر اللقاء جمع من قيادات وزارات العدل والداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

حماية المستهلك يحيل 3 مدارس وجامعة للنيابة بسبب المصروفات

قال الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي للجهاز، إنّه سيتمّ خلال ساعات إحالة 3 مدارس وجامعة خاصة للنيابة، بسبب عدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة في أغسطس الماضي برد 25% من مصروفات الباص المدرسي للعام الدراسي المنتهي.

"الصحة" تطلق 63 قافلة طبية مجانية بالمحافظات حتى 31 أكتوبر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إطلاق 63 قافلة طبية مجانية بدءًا من أمس السبت، وحتى آخر شهر أكتوبر الجاري، بجميع محافظات الجمهورية.

وتأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّ القوافل تضم كل التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.