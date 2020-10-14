الأرصاد تناشد المواطنين: إلبسوا صيفي.. الملابس التقيلة مش قبل شهر

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا مازلنا في بدايات شهر الخريف وسيستمر حتى 20 من ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول معدلاتها الطبيعية حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وما زال شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ أثناء الليل وأصبح هناك فرق بين درجات الحرارة بالنهار والليل فيما يقرب عن 12 درجة مئوية، وذلك يشعرنا بنسمات البرد أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى انخفاض نسبة الرطوبة مما يشعرنا باعتدال الأحوال الجوية خلال النهار مع توقع باستقرار حالة الطقس الفترة المقبلة.

وناشدت الهيئة المواطنين في الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية، "مش هنلبس تقيل قبل شهر يعني في نص نوفمبر"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت توقعات الطقس بشأن، اليوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر، حيث أنه من المتوقع، أن يسود البلاد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مشيرة إلى أنّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تنشط أحيانا على مناطق من شمال الصعيد.

وعن حالة الملاحة البحرية فلفتت الهيئة إلى حالة البحر المتوسط، حيث تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر وربع المتر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة من 1,75 متر إلى مترين وربع المتر، وتكون الرياح شمالية غربية.