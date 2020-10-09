الأرصاد: اتساع ثقب الأوزون الشهرين الماضيين لن يؤثر على مصر

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية نشرت تقريرًا عن ثقب الأوزون بالقطب الجنوبي، والذي وصل لتعمق كبير هذا العام 2020 وقفز قفزة كبيرة من شهر أغسطس وحتى شهر أكتوبر من عام 2020، وهو يعتبر أكبر تعمق خلال الفترة الماضية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن ثقب الأوزون يحدث نتيجة تآكل طبقة الأوزون بسبب بعض الغازات الملوثة للغلاف الجوي، مثل غاز "الفلوروكاربون" الذي يلوث طبقة الغلاف الجوي ويؤدي لتآكل ثقب الأوزون، وتم منعه تمامًا باتفاقيات عام 1987، ومعظم الدول وقعت على هذه الاتفاقية، وأيضًا غاز ثاني أكسيد الكاربون الذي ينتج عن النشاط الصناعي واستخدام الملوثات وعوادم السيارات.

وأوضحت، أن تآكل طبقة الأوزون يسمح لوصول الآشعة فوق البنفسجية لطبقات الغلاف الجوي بنسبة أكبر، وتآكل الثقب هذا العام كان على القطب الجنوبي، ذلك فإن مصر لن تتأثر بصورة كبيرة في نصف الكرة الشمالي، مشيرة إلى أن ثقب الأوزون يؤثر على الأنشطة في العالم كله ويزيد الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وترتفع درجة حرارة الأرض وزيادة العواصف الترابية والرعدية والأمطار الغزيرة.

وكشفت وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر لديها 4 محطات لقياس الأوزون بالغردقة ومطروح والقاهرة وأسوان، موضحة أن هيئة الأرصاد الجوية هي الجهة الوحيدة التي لديها محطات لقياس نسبة ثقب الأوزون، وفي حال وجود تغييرات يتم التنويه عنها وإرسال البيانات للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.