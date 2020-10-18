نقيب الممرضين بعد تعيينها بمجلس الشيوخ: تكريم لدورنا في مواجهة كورونا

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إن اختيارها في مجلس الشيوخ يعد انتصار للعاملين بنقابة التمريض بوجه عام، وهو تقدير وتكريم لكل الممرضين، ما أكد للجميع بأن مصر تتغير إلى الأفضل بشكل دائم: "حسينا بالعدالة الاجتماعية في التمريض، والممرضين بيقولولي أحنا حاسيين أننا اللي اتعينا".

وأضافت "محمود"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامية لنبي عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ذلك جاء تكريم لدور التمريض وما بذلوه خلال الفترة الماضية من مواجهة لفيروس كورونا، وكان بوادر لشعورهم بالاهتمام عندما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمه لهم في اليوم العالمي للتمريض، موضحه أن ذلك أشعر جميع العاملين بالقطاع بكونهم مميزين ولهم مكانه مرموقة بالمجتمع المصري ويقدرها القيادة السياسية بشكل دائم.

وأكدت نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، أنه لا يوجد قانون لمزاولة المهنة في مصر، وهي فرصة ذهبية لها لعرض وإعادة طرح مشاريع القوانين الخاصة بالممرضين للنور والتطبيق، مشيرة إلى أن الملف الصحي في مصر أمر خطير، مؤكدة على سعيها إلى إحداث طفرة داخل المجلس لمساعدة العاملين بالقطاع على استكمال أعمالهم بشكل جيد وصحي وصحيح.