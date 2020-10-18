سها سعيد: تواجد 12 عضوا من التنسيقية بـ"الشيوخ" تعزيز لدور الشباب

قالت سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وتنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية قامت بتقديم 5 من النواب المنتخبين ضمن القائمة الخاصة بالمجلس، بينما تم تعيين 7 آخرين من قِبَل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفة أن ذلك يعد انتصارا للشباب، موضحة أن التنسيقية تعمل كـ"خلية نحل" منذ 3 سنوات، وخلالهم تم طرح أوراق عمل بكافة المجالات: "هنكون موجودين ومعانا مشروعات حقيقية نقدر نقدمها خلال مشاركتنا".

وأضافت "سعيد"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي في التعيينات بمجلس الشيوخ جاءت متنوعة وبها كافة أطياف الشعب المصري، حيث تم تعيين أحد الأشخاص من حزب النور: "الرئيس السيسي بيراعي استمرار صورة 30 يونيو 2013 تحت قبة الشيوخ"، موضحة أن شكل مجلس الشيوخ يختلف عن مجلس الشوري في كل شيء، وفيه تخطت المرأة نسبة الـ10% المقرره لها دستوريا، وفازت بعدد أكبر من المقاعد.

وأكدت، أن نائب الشيوخ لا يخضع للضغط الذي يخضع له مجلس النواب، حيث إنه لا يوجد لديه الجزء الخدمي المطلوب من قبل المواطنين، كما يتم مناقشة المواد بهدوء وعمق أكبر، مشيرة إلى أن مجلس الشيوخ يهتم بتفاصيل التشريعات واللوائح المختلفة، وسيكون للمجلس حرية التدقيق بالنقاط الخاصة بكل مشروع، كما سيتم اقتراح مشروعات قوانين على مجلس النواب، مضيفة: "المجلس استشاري والأخذ برأيه ليس إلزاميًا، ولكن التعاون سيكون مثمر بكافة الجوانب".

وتابعت سها سعيد: "لدينا مركز بحثي داخل تنسيقية شباب الأحزاب لدعم أعضائها داخل الشيوخ والبرلمان".