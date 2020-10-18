طرق الحصول على وحدة سكنية بالإعلان الجديد لمشروعات الإسكان الاجتماعي

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطي الدخل في 14 مدينة جديدة، على أن تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر لكل وحدة يترواح سعرها بين 190 إلى 280 ألف جنيه، قيمة تنفيذ المرافق العامة والانتفاع بالأرض والأعباء التمويلية، ودعم عائد التمويل العقاري.

"الوطن" ترصد خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الإعلان:

1- يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

2 - يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقدًا ويتم السداد بنظام التمويل العقاري بسعر عائد 7% سنويًا (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40% من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7%)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الإجتماعي:

1 - أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

3 - أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا) وعن 54 ألف جنيه سنويُا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريا).

4 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

5 - ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

6 - أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

7 - يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقًا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، مع العلم بأنه يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.

وفي حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

3 - يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه.

4 - يتم طرح وحدات إسكان إجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقى إجمالي سعر بيع الوحدة النهائي بالتمويل العقاري.

فيما يتعلق بوحدات الإسكان لمتوسطي الدخل:

أولا: يتم طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة).

ثانياً: يتم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقاري.

ثالثًا: يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عامًا وفقًا لشروط مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40 % من صافي الدخل الشهري (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %، حيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطي الدخل:

1- يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3 -أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنويًا للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهريًا) وعن 84 ألف جنيه سنويًا للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهريًا).

4 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، أو استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.

5 - يتم التخصيص إلكترونيًا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي لكل دور، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن نسبة 5% من عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية، طبقًا للترتيب التالي:

المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة زيادة عدد الحاجزين غير متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة عن عدد الوحدات السكنية المتاحة، بعد خصم الوحدات السكنية المُخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمُدن المعلن عنها يتم عمل قرعة إلكترونية عشوائية لترتيب الحاجزين.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أوضح أن طرح هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لكل شرائح المجتمع، وتحقيق رغبة المصريين في تملك المسكن الخاص بهم.

وأكد "الجزار"، أنه بالنسبة لوحدات محدودى الدخل، فإن الدولة تتحمل دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(210 : 280 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقارى)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، بجانب تقديم الصندوق دعمًا نقديًا مباشرًا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعمًا غير مباشر يُقدر بـ(190 : 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.