مسلم: الوعي يضمن الحفاظ على إنجازات الدولة المصرية واستقرارها

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، وعضو مجلس الشيوخ، أن قضيته الأولى في المجلس ستكون الوعي بمفهومه الشامل، وليس قضية الإعلام فقط كما يختزلها البعض.

وأضاف مسلم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوعي قضية تهم كل مؤسسات الدولة، الثقافة، المؤسسات الدينية، التعليم، التعليم العالي، والشباب، مشددًا على أهمية التنسيق بين كل هذه المؤسسات في قضية الوعي، وأن الوعي هو الضامن للحفاظ على إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستقرار البلد وتطورها وتنميتها، مشددًا على أن هذا الملف يحتاج إلى جهد كبير وتنسيق كبير وأن يتعامل الجميع.

وأردف، أن مجلس الشيوخ ساحة جيدة وممتاز لمناقشة مثل هذه القضايا التي تهم كل المصريين.

مسلم: مفيش حاجة في مصر إلا وشوهها الإخوان

وحول هجوم جماعة الإخوان الإرهابية على المجلس وأعضائه، قال عضو مجلس الشيوخ: "مفيش حاجة في مصر إلا وشوهها الإخوان، ومفيش إنجاز دون أن يسيئوا إليه".

وأعرب الكاتب الصحفي محمود مسلم، عن تفاؤله الشديد بما سينجزه المجلس خلال الفترة المقبلة: "متوسم خير وشايف إننا إن شاء الله نقدر نعمل حاجة للبلد والدولة المصرية والمواطن المصري وربنا يقدرنا على هذه المهمة الثقيلة، وسواء الإخوان أساءوا أو لم يسيئوا لكن إحنا علينا مسؤولية، واختيار الرئيس السيسي لنا تكلف وتشريف وعلينا مسؤولية كبيرة علينا أن نعيها ونعمل على حلها من أجل المواطن".