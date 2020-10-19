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3 سنوات سجنا لـ3 شباب في التنمر بـ"عجوز سوهاج"

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خالد الغويط
10:06 م | الإثنين 19 أكتوبر 2020
«عاشور» ضحية التنمر من قبل 3 شباب بسوهاج

«عاشور» ضحية التنمر من قبل 3 شباب بسوهاج

قررت محكمة جنح سوهاج، حضورياً فى جلستها المنعقدة، أمس، برئاسة المستشار عمرو فهمى، بالسجن المشدد 3 سنوات على 3 شبان فى واقعة التنمر بـ«مسن الترعة»، التى جرت أحداثها فى دائرة مركز المراغة، كما قررت المحكمة تغريم كل منهم 50 ألف جنيه.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً يفيد بانتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر فيه 3 شباب يقومون بإلقاء رجل «مسن» فى إحدى الترع، وتبين من تحريات ضباط المباحث أن الواقعة تمت بدائرة مركز المراغة.

وأفاد مصدر أمنى بمديرية أمن سوهاج أن الواقعة حدثت فى رمضان الماضى، فى قرية «الأخيضر»، وتم القبض على المتهمين فيها، وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، قبل إحالتهم إلى محاكمة جنائية.

وقال «عم عاشور»، صاحب الواقعة، لـ«الوطن»، فى وقت سابق، إنه لا يعرف لماذا تعدى عليه الشبان، مشيراً إلى أنه كان يجلس فى حاله على ضفة الترعة، بينما كانوا فى طريقهم إلى أحد ملاعب كرة القدم، وأثناء سيرهم قام أحدهم بدفعه فى الترعة، ففقد الوعى للحظات جراء سقوطه، ولم يكتفوا بذلك، بل قذفوه أيضاً بالحجارة.

وقال «محمود»، 25 سنة، ابن شقيق المجنى عليه، إن عمه يُدعى «صلاح»، وشهرته «عاشور»، 60 سنة، وحالته المادية جيدة، لكنه مصاب ببعض القصور الذهنى.وأوضح «محمود» أن الشباب لم يكتفوا بإلقاء عمه فى الترعة، بل كادوا يتسببون فى موته، من أجل تصوير مقطع فيديو.

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