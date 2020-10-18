محمد أنور: "إسعاف يونس" مبني على كوميديا الموقف وليس الإفيهات

كشف الفنان محمد أنور، نجم "مسرح مصر"، تفاصيل مسلسله الجديد "إسعاف يونس"، والذي يعرض عبر منصة "Watch IT" الرقمية.

وقال "أنور"، خلال لقائه في برنامج "عين أون لاين"، والذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، أن مسلسل "إسعاف يونس" كان يُحضر له منذ عام ونصف العام، وتعطل تصويره بسبب انشغاله في تصوير مسلسله الأخير "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.

وأضاف أن تعطل تحضيرات المسلسل جاءت في صالحه، لأن السيناريو والورق الخاص به تم العمل عليه أكثر من مرة، وكان الوقت في صالح الأحداث والخطوط الدرامية الخاصة به، مؤكدًا أنه كان يريد أن يقدم عملًا فنيًا مختلفًا للجمهور وشكلًا كوميديًا مبنيًا على الموقف بعيدًا عن "الإفيهات".

"إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، وسارة سلامة، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

أحداث مسلسل "إسعاف يونس" تدور فى إطار علاقة حب بين محمد أنور وسارة سلامة، حيث يظهر بشخصية طبيب فى الأحداث، وخلال المشاهد يتبين أنه يقع فى غرام تلك الفتاة الجميلة التى يشاهدها للمرة الأولى، ثم يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى ليتزوجها، وتتوالى الأحداث.