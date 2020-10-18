وزير التعليم: لم نرصد أي إصابات بكورونا بين الطلاب

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه لم تظهر أي حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بين الطلاب أمس وأول أمس، "كله ماشي عادي ومفيش حاجة ظهرت، وإن شاء الله تعدي بهدوء إحنا لسه قدامنا 33 أسبوع"، موضحًا أنه سيمر العام بشكل جيد بعد وضع جداول محددة وقنوات تليفزيونية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن هناك إجراءات مشددة للغاية داخل المدارس، كما أن هناك تعاونا كبيرا ربما يكون غير مرئي من وزارة الداخلية والتنمية المحلية، وكذلك السادة المحافظين، ووزارة الصحة والسكان.

وتابع: "عاوز الناس تطمئن إن مش وراهم الوزارة بس، بل الوزارة وكثير من المؤسسات وده موضوع يهمنا بشكل كبير جدا، نستجيب لأي حاجة طارئة، لو حدثت هنغير الخطة حفاظا على الأولاد، فمفيش حاجة تقلق إن شاء الله".

وانطلق العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، صباح أمس السبت، وسط إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حيث نظمت جميع المدارس عمليات دخول التلاميذ، وتأكيد تنفيذ جميع إجراءات فيروس كورونا، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ وأعضاء هيئة التدريس.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع مدراء المدارس بتنظيم دخول التلاميذ وخاصة رياض الأطفال للمدارس، ومنع التزاحم، للحفاظ على سلامة الطلاب، مشيرة إلى أنَّ اليوم الدراسي الأول يسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولا يوجد ما يعوق سير العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية.