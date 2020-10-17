طارق شوقي: التجربة المصرية من الـtop 5 على مستوى العالم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، أمس الجمعة، حول العام الدراسي الجديد، يجيب على مئات الأسئلة من حيث آلية التعلم ومصادر التعلم والضوابط الاحترازية، والمصادر التي تحتاج إلى استخدام الإنترنت والمنصات التي لا تحتاجه وغيرها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر: "للأسف تجاهلنا كل ده، وبنقول إن في مدرسة بابها مكسور، بستغرب والله".

وتابع، أن الوزارة تبذل جهدًا هائلًا، لاستمرار العملية التعليمة وتدفع بمصادر جديدة للتعليم، وتشيد به دول أخرى: "التجربة المصرية من الـtop 5 على مستوى العالم، وكل يوم نترأس اجتماع دولي لمساعدة دول أخرى، لكن هنا الناس مش بتصدق الكلام ده".

وواصل: "في حد طول الوقت بيصدر قضايا ودوشة، لا ننتهى من الدوشة أبدًا، وهي ملهاش علاقة بالتنظيم في الوزارة، لكن لها علاقة بالناس، ونتابع مرؤوسينا ويجب أن يتعاون الجميع".

وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن استعدادات الدولة للعام الدراسي الجديد وذلك في فيديو بصوته نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأكد "شوقي"، أن هذا العام استثنائي وأنهم عملوا على حماية الطلاب والمدرسين والإداريين وكل أعضاء المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية مجانية ممتازة في نفس الوقت.

وتناول الفيديو الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية الطلاب ومنها تقليل أيام الحضور والتباعد الجسدي بين الطلاب واستخدام القناة التعليمية "مدرستنا"، والتي ستكون الوسيلة التعليمية الفعالة هذا العام لمشاهدة الدرس في البيت ومناقشته بعدها في المدرسة.

واستعرض الفيديو الأدوات التي يمكن استخدامها في المذاكرة "أونلاين" مثل منصة البث المباشر للحصص الافتراضية والمكتبة الرقمية التي توفر محتوى تفاعلي للمواد الدراسية المختلفة ومنصة ادمودو للفصول الافتراضية ومكتبة الدروس الالكترونية للمرحلة الاعدادية والثانوية ومكتبة الكتب التفاعلية ومنصة اسأل المعلم ومنصة نظام إدارة التعلم lms لطلاب الثانوية العامة.