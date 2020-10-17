طارق شوقي لأولياء الأمور: سهرانين 24 ساعة لخدمة أبنائكم.. دول في عينينا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن 40% من طلاب المراحل المختلفة في التعليم ما قبل الجامعي ذهبوا إلى المدارس اليوم، ويقدرون بـ 9 ملايين طالب، حيث إن عدد المحافظات التي فُتحت بها المدارس اليوم 12 محافظة، مضيفًا: "من بكرة الباقي كله هيشتغل".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"،: "كل يوم فيه عدد مختلف بيحضر، عمر ما العدد الكامل هينزل مرة واحدة في أي يوم من الأيام"، موضحًا أن ذلك ضمن خطة التباعد الاجتماعي.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة تعمل على تقليل الكثافة الطلابية بالفصول، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهناك بداية مبشرة من قبل الإدارات والمديريات مبشرة للغاية، ولكن من المهم الاستمرارية في ذلك، "منجيش بعد أول يوم أو ثاني أسبوع ونكسل عن ذلك".

ووجه الوزير رسالة لأولياء أمور الطلاب: "بحب أطمنهم إننا ساهرين 24 ساعة لحل أي مشكلة تطلع، الأولاد في عيونا، والمدرسين والإداريين برضوا لازم كلنا نساعد بعض، عندنا أدوات نكمل السنة دي إن شاء الله في جميع السيناريوهات الخاصة بأزمة كورونا".