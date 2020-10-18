رانيا يوسف عن صورها عبر السوشيال: بكره التليفون.. وبنتي هي اللي بتنقي

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها دائما ما تستيقظ صباحا لترى نفسها "تريند" عبر صفحات السوشيال ميديا، ولا تفهم لماذا يحدث ذلك لها دائما: "بنتي بتبقي ماسكه التليفون بتاعي طول الوقت وتنقي الصور اللي عجباها، وهي اللي بتعمل الإيدت وتنشر، وأنا من الشخصيات اللي بتكره التليفون".

وأضافت، خلال لقاء لها ببرنامج "مساء DMC" من "كازينو النيل" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أنها تعاني من عدم كونها "ذكية اجتماعيا"، ما يدفعها بإعطاء الأعذار بشكل دائم ومتكرر لكل مشكلة قد تحدث لها، وعندما تقرر قطيعة شخص تعود للحديث معه من جديد.

وأوضحت "يوسف" أنها تعشق الرياضة وتقوم بالذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية "الجيم" باستمرار، ولكن وفي حال كان لديها عمل أو تصوير لا تذهب: "بكون واقفه 20 ساعة في التصوير، وده الجيم بالنسبة ليا".

وفي سياق مختلف أشارت إلى إنها تعشق النيل بكل تفاصيله، وتعتبر عندما تسير على كورنيش النيل هي "امتع خروجه": "لو هاكل سميطة ودوقه وأتمشي على الرصيف هتبقي أمتع خروجة بالنسبة ليا".