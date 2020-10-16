رانيا يوسف: 75 جنيه أول مرتب ليا من شغل الإعلانات.. كنت فرحانة جدا

روت الفنانة رانيا يوسف تفاصيل التحاقها بالحياة الفنية، قائلة إنها كانت تحضر تصوير أحد الإعلانات فذهبت للمخرج وعرفت نفسها وطلبت منه العمل، "أنا طول عمري بحب الشغل"، لافتة إلى أنها عملت "بيبي سيتر" في أحد الحضانات قبل التحاقها بعالم الإعلانات.

وأضافت "يوسف"، خلال لقاء ببرنامج "3 ستات"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، أن المخرج اتصل عليها وأخبرها أنه يوجد إعلان ويمكنها الالتحاق به، "قالي هتصوريه بس هتاخدي 75 جنيه، كانوا كتير جدا بالنسبالي ونزلت جبت بيهم لبس كتير جدًا وكنت مبسوطة أوي، وابتدت حكاية الإعلانات".

وتابعت: "بعد شوية دخلت اشتغلت مضيفة وكنت بدرس ساعتها آداب إنجيليش، والإعلانات والفيديو كليبات محتاجين لبس ومصاريف، فقولت لازم يبقى فيه دخل ثابت، فقدمت في شركة طيران واتقبلت وبقى عندي دخل ثابت بشتري بيه حاجتي، كنت حمارة شغل".

وتشارك الفنانة رانيا يوسف بمسلسل "الآنسة فرح"، ومن المقرر عرضه في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في أحد الفنادق بجانب دراستها، والتي تمر بحادث يغير مجرى حياتها، أما والدتها صغيرة في العمر لإنجابها فرح في أول حياتها؛ ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

ومن ناحية أخرى، انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وقالت رانيا في بيان سابق، إن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج، وفدوى رفيق، بروديوسر الشركة، وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما، والسيناريست حسين مصطفى محرم، الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية.