رانيا يوسف: الوقوف أمام الزعيم كان أكبر من أحلامي

قالت الفنانة رانيا يوسف إنها وقفت أمام الزعيم عادل إمام في فيلمي "زهايمر والمنسي"، موضحة أن الوقوف أمام الزعيم بدأ بدور صغير في المنسي عام 1995 ووصل إلى البطولة عام 2010 في فيلم زهايمر، بعد رحلة فنية استمرت 15 عام.

وأضافت "رانيا" خلال استضافتها ببرنامج "3 ستات" المذاع على قناة صدى البلد، أن الوقوف أمام الزعيم كان بالنسبة لها حلم لم تكن تتخيل أن يتحقق قائلة: "ربنا حققلي أكتر من أحلامي، أحلامي كانت أبسط من كدة".

وأكدت رانيا يوسف أنها قدمت أدوارا صغيرة أمام الفنان الكبير فريد شوقي فيما يسمى بـ"أفلام المقاولات"، كما كشفت خلال اللقاء عن نصيحة الفنان الراحل نور الشريف حينما قال لها إنها موهوبة ولكنك تحتاج إلى التركيز، مؤكدة أن الشريف كان محقا، حيث إنها بذلك الوقت كانت أحلامها بسيطة بتكوين أسرة ولم تكن تهتم بالفن كثيرا.

يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسلها "الآنسة فرح" في نوفمبر المقبل والمسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح"، التي تعمل "جرسونة" في أحد الفنادق بجانب دراستها، وتمر بحادث يغير مجرى حياتها، وكانت والدتها صغيرة في العمر حين أنجبتها، ما جعل فارق السن بينهما صغيرًا.

"الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وعارفة عبدالرسول، وهبة عبدالعزيز، وتامر فرج، وسيناريو وحوار محمود عزت، وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

ومن ناحية أخرى، انتهت رانيا يوسف من تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع 9" بإحدى العمارات بمنطقة المعادي، مشيرة إلى أنها تتعامل للمرة الأولى مع شركة الريماس، وترى أنه بمثابة انطلاقة فنية متميزة للشركة بالتعاون مع نقابة السينمائيين.

وقالت رانيا في بيان سابق، إن فريق العمل المكون من عبدالله منصور المشرف العام على الإنتاج، وفدوى رفيق، بروديوسر الشركة، وباقي الفريق، يعملون باحترافية شديدة ويأملون في تقديم عمل متميز.

وأشارت إلى أنها سعيدة بالعمل في مسلسل يضم نخبة من النجوم منهم أحمد وفيق، ومحمود عبدالمغني، ونرمين الفقي، وإيمان العاصي، وهدى الأتربي، والمخرج محمد عبدالخالق الذي سبق وتعاملت معه كثيراً في بدايتهما، والسيناريست حسين مصطفى محرم، الذي يقدم ورق حقيقي يناقش مشاكل حقيقية.