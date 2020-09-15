"تضامن الغربية" تنقذ مسنة بنقلها إلى دور "العجزة والمسنين"

نجح فريق التدخل السريع بتضامن الغربية في إنقاذ مُسنة، 86 عاما، تعيش برفقة ابنها، 67 عامًا ولا يوجد من يقوم على رعايتها، وجرى نقلها إلى مؤسسة "المسنين" بمدينة طنطا، وتوفير الرعاية المناسبة لها.

وقال الدكتور "خالد أبوالمجد" رئيس فربق التدخل السريع ورئيس لجنة "مواطن بلا مأوى" بتضامن الغربية، إنه تلقى استغاثة من أحد المواطنين بوجود سيدة مسنة تبلغ من العمر 86 عاما، تقيم بمنطقة سكة المحلة، بمدينة طنطا، ولا يوجد أحد لرعايتها.

وأضاف أن فريق التدخل السريع انتقل للمكان وتبين أن السيدة تقيم مع ابنها ويبلغ من العمر 67 عامًا، ويعاني من أمراض مزمنة بعد وفاة زوجته وليس له أبناء، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف ونقلها إلى مؤسسة العجزة والمسنين، لتوفير كافة أوجه الرعاية لها.