"لاب توب ومكافأة".. هدية "تضامن الغربية" للأولى على الثانوية الأزهرية

كرمت أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم، الطالبة ندا محمد فرحات، بنت قرية إخناواي بمركز طنطا، الأولى على الجمهورية بالثانوية الأزهرية، بمنحها "لاب توب"، ومكافأة مالية من مؤسسة التكافل الاجتماعي.

جاء ذلك خلال استقبال وكيلة وزارة التضامن بالغربية، للطالبة ووالدتها بمكتبها بالمديرية، وقدمت التهنئة للطالبة على توفقها والتحاقها للدراسة بكلية طب جامعة الأزهر.

وأكدت وكيل تضامن الغربية، الاتفاق مع إحدى الجمعيات الخيرية التابعة لإشراف المديرية، على تخصيص مبلغ مالي شهري للطالبة طوال فترة دراستها بكلية الطب.