الإبراشي: المجالس النيابية في عهد الإخوان كانت "سيرك للتهريج والهزار"

قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن مجلس الشيوخ سيلعب دورًا كبيرًا في العملية التشريعية، ولن يكون شكليًا كما يعتقد البعض، موضحًا أنه لم يعد لدينا رفاهية أن يكون لدينا مؤسسة أو مجلس شكلي في الوقت الراهن، بل سيكون المجلس عبارة عن مصنع للأفكار والأبحاث التي تخدم الحياة التشريعية والأيام القادمة سوف تثبت ذلك.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن المجلس الحالي به خبرات متنوعة من المجتمع تتصدى لقضايا يعانى منها المصريين منذ سنوات، مشدداً على أن المجلس معنى بتقدم الأفكار والحلول لمشاكل المجتمع عبر الشخصيات المختلفة في كافة المجالات .

وأشار، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية التي تروج الشائعات حول المجالس التشريعية في مصر، كانت مجالسها في السابق مسار للسخرية والنكات، بالإضافة إلى أنه تحول إلى سيرك، والمجالس تحولت إلى نكتة في عهد الإخوان كما تحولت إلى سيرك للتهريج والهزار وكانت تنطلق النكات خلال مجلس الإخوان.

من ناحية أخرى، أكد الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشيوخ إبراهيم حجازى، أن قرار رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن المئة المعينين بمجلس الشيوخ، يعد تكليفاً قبل أن يكون تشريفاً، فهذا يُعد تكليف بمهمة معينة، معرباً عن تفاءله اليوم خلال حلف اليمين الدستورية تحت قبة المجلس نظراً لوجود خبرات مصرية متنوعة.

وأوضح حجازي، خلال مداخلة في نفس البرنامج، أن مصر محتاجة فكر كل مصري وليس مجلسى "النواب والشيوخ"، فمصر في حاجة على جهد وفكر الـ100 مليون مصري، كما أن مجلس الشيوخ معنى بالأفكار التي تخدم المجتمع وتحدث طفرة كبيرة، "ضابط بسيط صاحب فكرة تدمير خط برليف في حرب 73".

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية التربية البدنية التي تبنى أجساد النشء والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشدداً على أن التربية البدنية في المدرسة المصرية أمن قومى .

وعلى جانب أخر، قالت فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إن تشكيل مجلس الشيوخ عبر بصدق وعمق عن الزخم السياسى غير المسبوق الذى تشهده البلاد الآن، "نتطلع جميعاً وبكل أمل لعهد جديد من العمل الوطنى، أزعم أن أعضائه من كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والفنية والرياضية ورجال فكر وقادة أحزاب وغيرهم".

وأوضحت "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، أن المجلس سيكون له دور فاعل في الحياة التشريعية، والتنوع الذى يشهده مجلس الشيوخ سوف يكون خطوة مهمة على طريق بناء الإنسان المصرى، مضيفة: "بناء الإنسان المصرى بهدف التنمية، والقيادة السياسة تنبهت للضرورة الملحة للبناء الإنسان في كافة المجالات التنموية، واللائحة الداخلية سوف يتم العمل عليها بعد ساعات من الآن وستتضمن اختصاصات تجعل الفصل التشريعى ناجحاً".

وأكد سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، أن مجلس الشيوخ يعد قوة واعية جديدة تضاف إلى الرصيد الوطنى في مصر تحمل وعى كبير يساند البرلمان والرئاسة ويطور من أداء الدولة المصرية، "قوة هادئة ناعمة ومكملة وفاعلة بشكل إيجابى، ما زلنا في المرحلة الانتقالية لبناء الدولة المصرية".

وشدد عاشور، خلال مداخلة في نفس البرنامج، على ضرورة الاستفادة من كافة الطاقات من تثبيت الدولة والحفاظ على استقلالها وتنمية مقدراتها لمواجهة المخططات الإقليمية والدولية التي لا تريد خيراً للوطن، معلقًا على هجوم جماعة الإخوان الإرهابية، على مجلس الشيوخ، "أي بناء جديد في الدولة المصرية سوف يزعج الجماعة الإرهابية ويؤخر برنامجهم الرامى لهدم الدولة، وما يروجونه لن يزعجنا وسوف نجهز عليهم".