رانيا يوسف: بصوم اثنين وخميس من أجل رشاقتي

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها تصوم يومين في الأسبوع الواحد من أجل الحفاظ على صحتها ورشاقتها.

وأشارت "يوسف" خلال استضافتها في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، إلى أنها تصومين يومي الاثنين والخميس ليس فقط من أجل الجانب الديني، ولكن أيضًا من أجل صحتها ورشاقتها.

وأضافت: "دائمًا أشرب مياه بالليمون، لأنه يساعد على محو كل السموم على الكلى والكبد، وبمشى كتير، وللاهتمام بالوجه بجيب مكسبات لون أحمر وزيوت جوز هند ولوز".

وقالت الفنانة رانيا يوسف، إنها دائما ما تستيقظ صباحًا لترى نفسها "تريند" عبر صفحات "سوشيال ميديا"، ولا تفهم لماذا يحدث ذلك لها دائمًا: "بنتي بتبقي ماسكه التليفون بتاعي طول الوقت وتنقي الصور اللي عجباها، وهي اللي بتعمل الإيدت وتنشر، وأنا من الشخصيات اللي بتكره التليفون".

وأوضحت "يوسف" أنها تعشق الرياضة وتقوم بالذهاب إلى صالات الألعاب الرياضية "الجيم" باستمرار، ولكن وفي حال كان لديها عمل أو تصوير لا تذهب: "بكون واقفه 20 ساعة في التصوير، وده الجيم بالنسبة ليا".

وفي سياق مختلف أشارت إلى إنها تعشق النيل بكل تفاصيله، وتعتبر عندما تسير على كورنيش النيل هي "امتع خروجه": "لو هاكل سميطة ودوقه وأتمشي على الرصيف هتبقي أمتع خروجة بالنسبة ليا".