في ثالث أيام الدراسة.. كمامات وقياس حرارة بالمدارس للوقاية من كورونا

شهدت العديد من مدارس محافظتى القاهرة والجيزة، في ثالث أيام العام الدراسي الجديد، صباح اليوم الأثنين، تواجد كميات كبيرة من الكمامات الطبية داخل المدارس وقياس حرارة التلاميذ قبل السماح لهم بدخول الفصول الدراسية، وسط تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، حيث شهد طابور الصباح بالمدارس تطبيق التباعد الإجتماعي بين التلاميذ، للحد من انتشار كورونا.

ومع بداية الدراسة في يومها الثالث، واصلت جميع المدارس على مستوى الجمهورية عمليات تعقيم وتطهير الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية وتطهير دورات المياه وفناء المدارس، قبل بدء اليوم الدراسي بساعات قليلة، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ والقائمين على العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الصحة، لتنفيذ جميع الحلول الممكنة حال حدوث أي معوقات تؤثر في سير اليوم الدراسي، مشددة على ضرورة التزام جميع أعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج الفصول، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والتزام جميع الطلاب بالصفوف الأولى بارتداء قناع الوجه، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية تسير بصورة منضبطة وآمنة، مشيراً إلى أن هناك متابعة لحظية لسير العملية التعليمية من خلال غرفة العمليات المركزية، موضحاً أن الوضع الصحي بالمدارس على مدار اليومين الماضيين مستقر تماماً.

وأشار حجازي، في تصريحات للوطن، إلى أنه جرى تعقيم جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير ستجري بصورة دورية طوال اليوم الدراسي، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للتلاميذ، وأعضاء هيئة التدريس والقائمين على العملية التعليمية، مؤكداً أن هناك خطط بديلة للتعايش مع الموجه الثانية من كورونا إذا حدثت.

يذكر أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة العام الدراسي الجديد 2020/2021، مؤكدة أن خطة الدراسة تعتمد على تقليل الكثافة عن طريق إعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي، وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن لحماية الطلاب وجميع العاملين بمنظومة التربية والتعليم بسبب فيروس كورونا.

1- الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

2- الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي: الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" سيكون يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

3- الصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي: سيكون الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.

4- الصفوف الأول إلى الثالث الثانوي: الحضور يومين أسبوعيًا، وسيتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة.