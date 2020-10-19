"المركزي للمناخ" يحذر من طقس الغد: بداية التقبلات الجوية

قال الدكتور محمد فهيم رئيس المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إنه بداية من الثلاثاء المقبل وحتى الأربعاء ستشهد البلاد طقساً غير مستقر على السواحل الشمالية والدلتا وسيناء، وسوف تشهد تساقط أمطار غزيرة ورعدية على الدلتا وحتي القاهرة وسيول فى سيناء وانخفاض واضح في الحرارة، محذراً من برد الخريف ليلاً.

وأوضح فهيم، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الثلاثاء المقبل على مناطق الساحل الشمالى الغربي في السلوم وسيوه ومطروح والضبعة وخفيفة على غرب الإسكندرية.

وأضاف أن الأربعاء سيشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق الساحل الشمالى وحتى الإسكندرية وتمتد إلى مناطق الدلتا شمال البحيرة وكفر الشيخ وتكون متوسطة على باقي الدلتا خفيفة على القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد بصورة خفيفة في بني سويف والمنيا الفيوم.

وتابع فهيم، أنه بداية من الخميس وحتى الأحد ستشهد البلاد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على معظم مناطق الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس" وتمتد إلى مناطق شمال ووسط سيناء تصل فيها إلى حد السيول وتصب إلى شمال الصعيد بصورة خفيفة في بني سويف والمنيا والفيوم.

وعن درجات الحرارة، قال "فهيم" إنها ستنكسر بشكل كبير بداية من الأربعاء بمقدار من 5 الى 7 درجات ليكون معتدل نهاراً وتنخفض الحرارة ليلاً لتلامس الــ17 إلى 18 درجات ليلاً محذراً من برد الخريف.

أما الرياح، أوضح "فهيم" إنها ستكون معتدلة إلى نشطة وقوية على مدن البحر الأحمر، وتزداد سرعة الرياح على شمال غرب الجمهورية في مطروح وسيوه يوم الثلاثاء وقد تكون محملة بالرمال هناك، وتؤثر بنسب متفاوتة على مناطق من غرب الجمهورية ثم تمتد إلى الدلتا والقاهرة يومي الأربعاء والخميس وعلى وسط الصعيد على السبت والأحد، وسوف تتشكل الشبورة الكثيفة صباحًا على مناطق شمال الدلتا وشمال ووسط سيناء بداية من يوم الأربعاء.

وطالب "فهيم" ضرورة وقف الري تماماً لكل المحاصيل فى المناطق المتوقع سقوط امطار فيها خلال اليوم وغداً، والرش العاجل لبساتين الفاكهة المانجو المتأخرة والرمان والبرتقال بمركبات الكالسيوم أو البوتاسيوم فوسفيت للمحاصيل الدرنية البطاطس والبنجر المبكرة يتم إضافة حوالى من 8 إلى 10 لتر حمض فسفوريك بالري بالغمر مع أقرب ريه بعد سقوط الأمطار والتحذير من فرص زيادة انتشار ذبابة الفاصوليا والمقات "ديدان ثمار القرعيات" وأمراض البياض الزغبي على القرعيات مع ضروري إبلاغ محالج الاكثار للقطن وحلقات التسويق الموجودة فى الدلتا بتفريغ الحلقات من القطن مع ضرورة نقله قبل يوم الأربعاء.