الطقس اليوم الأحد 18-10-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 18 من أكتوبر ، أن يسود طقس مائل للحراره على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشمالية الشرقيه ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأشار الخبراء إلى أنَّ الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحريه على خليج السويس والبحر الأحمرمع وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفه على مناطق من شمال ووسط سيناء.

وعن حالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر وربع المتر، وتكون الرياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة من متر ونصف إلي مترين ، وتكون الرياح شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وطبقا لدائرة الأرصاد الجوية التابعة للملكة الأردنية الهاشمية، فمن المتوقع أن يشهد الطقس إرتفاع قليل آخرعلى الحرارة، الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة نسبياً في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساءً الى شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت ، فمن المتوقع أن يسود طقس حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وذلك نهارًا، أما ليلاً فيسود طقس معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة.

وعن حالة البحر فيكون خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 1 - 4 قدم وذلك ليلا ونهارا .