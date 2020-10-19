تفاصيل "انقلاب الطقس" المتوقع خلال أيام: أمطار غزيرة وبلاش لبس تقيل

مع بداية فصل الخريف وتقلبات الطقس، أصبح المصريون يحرصون على متابعة أخبار الحالة الجوية على المدى الطويل، لاتخاذ كافة الاحتياطات لمواجهة التغيرات الدائمة.

وحذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من عدم استقرار الأحوال الجوية بداية من يوم الثلاثاء إلى الأحد المقبل، موضحا أن الأرصاد أوضحت ذلك في بيان أصدرته بأن هناك حالة من عدم الاستقرار، وهذه هي أول حالات عدم الاستقرار في فصل الخريف الذي يشهد تقلبات عديدة.

وأضاف "شاهين" في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن السواحل الشمالية الغربية ستتعرض إلى أمطار في مطروح والسلوم وستكون غزيرة وقد تمتد الأمطار إلى الوجه البحري أما شمال ووسط سيناء قد تتعرض إلى سيول، خاصة مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع الذي يليه.

وأشار مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظة القاهرة ستشهد سقوط الأمطار خفيفة متوسط من الأربعاء وتزداد الغزارة مع نهاية الأسبوع، مؤكدا أن بيان الهيئة احترازي لكل الجهات المسؤولة والمعنية داعيا المواطنين إلى توخي الحذر بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

ولفت مدير مركز التنبؤات التحليلية بهيئة الأرصاد إلى أن فصل الشتاء لم يبدأ لذا يجب ارتداء الملابس شبه الشتوية بعد انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى لليوم وساعات الليل مطالبا المواطنين بالمتابعة الدورية للنشرة الجوية.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ تتساقط الأمطار يوم الثلاثاء وتكون متوسطة على السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

أما يوم الأربعاء، فيتوقع الخبراء أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الضبعة - الإسكندرية)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ)، وتمتد متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر إلى الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم - سيوة - مطروح - الإسكندرية - رشيد - دمياط)، ومناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الغربية - المنوفية - الشرقية)، ومدن القناة (بورسعيد - الإسماعيلية - السويس)، والسواحل الشرقية للبلاد وقد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا مازلنا في بدايات شهر الخريف وسيستمر حتى 20 من ديسمبر المقبل، لافتة إلى أن درجات الحرارة خلال هذه الأيام حول معدلاتها الطبيعية حيث يكون الطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وما زال شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن درجات الحرارة بدأت تنخفض بشكل ملحوظ أثناء الليل وأصبح هناك فرق بين درجات الحرارة بالنهار والليل فيما يقرب عن 12 درجة مئوية، وذلك يشعرنا بنسمات البرد أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، مشيرة إلى انخفاض نسبة الرطوبة مما يشعرنا باعتدال الأحوال الجوية خلال النهار مع توقع باستقرار حالة الطقس الفترة المقبلة.

وناشدت الهيئة المواطنين في الاستمرار في ارتداء الملابس الصيفية، "مش هنلبس تقيل قبل شهر يعني في نص نوفمبر"، محذرة من الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية.