الطقس اليوم الإثنين 19-10-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الإثنين، طقسا مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، ويكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أنّه تتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما يتوقع الخبراء تساقط الأمطار المتوسطة بنسبة تصل إلى (30%) تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم الإثنين، حيث يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح البكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، الاثنين، مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، نهارا، معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 - 40 كم/ساعة، ليلا.