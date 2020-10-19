جداول مدرسية.. أحدث حيلة لمرشحي النواب بأسيوط لخرق الصمت

لجأ عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب في محافظة أسيوط، إلى حيلة جديدة لخرق فترة الصمت الانتخابي، والخروج على التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم بعدم استخدام المدارس والمنشآت التعليمية في أعمال الدعاية الانتخابية.

وشهد عدد من المدارس بدائرة مركز ديروط، اليوم الاثنين، وعلى مدار الأيام الأولى لبدء العام الدراسي الجديد، قيام أنصار بعض المرشحين بتوزيع جداول مدرسية على تلاميذ وطلاب تلك المدارس، تحمل اسم المرشح ورمزه الانتخابي ورقمه في كشوف المرشحين، الأمر الذي يمثل خرقاً لقواعد الصمت الانتخابي.

وبدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث يحظر خلالها ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، تمهيداً لانطلاق عملية تصويت المصريين في الخارج يوم الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات التقارير النهائية من لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية لمرشحي المرحلة الأولى، وكذا تقارير مراقبة حجم التبرعات التي تلقاها كل مرشح وأوجه انفاقها، وكذا ميزانية الدعاية التي أنفقها، لتقوم الهيئة بمراجعتها واتخاذ ما يلزم بها.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة، تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر بالخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.