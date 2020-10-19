أبناء غير مسجلين وحفيد ابنها.. حجز عجوز وابنتها بتهمة استغلال أطفال في التسول

قررت النيابة العامة، حجز ربة منزل وابنتها، على ذمة التحريات في واقعة التسول، واستغلال الأطفال في هذه الأعمال، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتداولت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيام سيدة عجوز باستغلال أطفال في أعمال التسول بالقاهرة: "تفترش الأرض وبجوارها بعض الأطفال حديثي السن".

وأفادت التعليقات على الصورة المنشورة، أن السيدة تتواجد منذ أسبوع بجوار آخر سور محطة المعصرة، وتسيئ معاملة هؤلاء الأطفال، وتعديها عليهم بالضرب.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لرعاية الأحداث، عن تحديد مكان تواجد تلك السيدة، وأمكن ضبطها، وتبين أنها بدون عمل، ومقيمة بحلوان، وبصحبتها نجلتها، بدون عمل أيضا، وضبطا وبحوزتهما مبلغ مالي قدره 300 جنيه، واعترفتا بأنه من حصيلة أعمال التسول.

كما تبين وجود 4 أطفال حديثي السن بصحبتهما، يتراوح أعمارهم ما بين (2 إلى 5 سنوات)، وأقرت الأولى بأن أحد الأطفال حفيد لنجلها، تربيه وتستغله في أعمال التسول، ولم يقيد في سجلات الأحوال المدنية.

وأقرت الثانية أن باقي الأطفال (أنجالها) من زوجها "عرفيا"، المحبوس حاليا على ذمة إحدى قضايا المخدرات، ولم يقيدوا بسجلات الأحوال المدنية، وتستغلهم في أعمال التسول، والتربح من خلالهم، واتخذت الإجراءات القانونية.

يذكر أن أجهزة الأمن بالقاهرة، شنت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام جنائية، بمشاركة جميع إدارات المباحث، أسفرت عن القبض على 47 متهما في قضايا مختلفة، وضبطت 13 قطعة سلاح، وكمية من المواد المخدرة وزنت 2 كيلو ونصف، وفحص 132 شقة مستاجرة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.