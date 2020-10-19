سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 19-10-2020: أعلى شراء في عودة وبلوم

تقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية للمتابعين والقراء، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لبداية التعاملات الصباحية اليوم، الاثنين 19 أكتوبر الحالي، إذ استقر سعر صرف الريال عند 4.17 جنيه كأعلى سعر للشراء في 5 بنوك، هي: "بلوم، وعودة، والمشرق، وقطر الوطني، وhsbc".

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.07 جنيهات للشراء، و4.19 جنيهات للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.